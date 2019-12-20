الامارات | جامعة أبوظبي تنظم برنامج «مفكري المستقبل»

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أبوظبي تنظم برنامج «مفكري المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت جامعة أبوظبي، على مدار الأسبوع الماضي، فعاليات الدورة الشتوية من برنامج «مفكري المستقبل»، الذي يقدم للطلبة في الفئات العمرية بين 14 و18 سنة الفرصة للتعرف إلى البرامج الأكاديمية المختلفة، والمشاركة في عدد من الأنشطة وورش العمل التفاعلية وتطوير مهاراتهم الشخصية والحياتية، فضلاً عن المشاركة في مجموعة من الأنشطة الترفيهية الفنية والرياضية.

وقبل انطلاق فعاليات البرنامج استضافت جامعة أبوظبي جلستين توجيهيتين للطلبة وذويهم للتعريف بالبرنامج وأبرز أهدافه وأهم مرافق الحرم الجامعي.

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وخلال البرنامج، الذي استمر خمسة أيام، تمكن الطلبة من التعرف إلى برامج الجامعة، بما في ذلك إدارة الأعمال والهندسة والعلوم الصحية والقانون والإعلام، وحظي الطلبة بفرصة المشاركة في عدد من الورش العملية، بما في ذلك استخدام آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات، واستخدام أنظمة محاكاة الطيران، وورش عمل لتطوير مضاد للتعرّق، وتطوير مواد فيديو إعلانية في الاستوديو الإعلامي، وكذلك جلسة محاكمة وهمية في محكمة الجامعة.

واستمتع الطلبة بعدد من الأنشطة الرياضية، مثل كرة القدم والسلة واليد في مرافق الحرم الجامعي، بما في ذلك ملعب كرة القدم المعتمد من «الفيفا»، وتضمن البرنامج تنظيم بطولة لكرة القدم للمشاركين فيه.

وتأتي المبادرة في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية لجامعة أبوظبي الرامية إلى تقليص الفجوة بين المدارس والجامعات.