محمد بن زايد يهنئ هاتفيا عبد المجيد تبون بمناسبة توليه مهامه رئيسا للجزائر

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم، فخامة عبد المجيد تبون بمناسبة توليه مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، متانة العلاقات مع الجمهورية الجزائرية، معربا عن أمله في أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والتقدم بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا للشعب الجزائري الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب فخامة عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وعلى ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الجمهورية الجزائرية وشعبها، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

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