محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وجرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرض الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.

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