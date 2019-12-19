9.2 مليون درهم من الإمارات لمشاريع المياه والصحة في العراق

أبوظبي (وام) أعلنت دولة الإمارات عن تقديمها منحة بقيمة 9.2 مليون درهم - 2.5 مليون دولار - لمبادرة نادية مراد، بهدف تطوير مشروع شامل لتوفير إمدادات المياه والصحة الوقائية والنظافة الصحية في مدينة سنجار بالعراق.

وقال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، إن دعم مبادرة نادية مراد بشكل عام، ومشروع إمدادات المياه والصحة الوقائية والمحافظة على البيئة على وجه التحديد، ينسجم مع أولويات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، من خلال دعم المجتمعات بقضاء سنجار، وخاصةً النساء والأطفال المتضررين من هجمات تنظيم داعش.

ويهدف المشروع إلى تحسين إمدادات المياه والصحة الوقائية والنظافة الصحية ليستفيد منها 61437 مقيماً إيزيدياً في ست قرى في قضاء سنجار بالعراق وسيتم تنفيذ المشروع من قبل منظمة دوركاس الهولندية.

من جهتها، أعربت نادية مراد باسي سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 عن امتنانها لهذه المبادرة وعبرت عن عميق امتنانها لدولة الإمارات لمساهماتها السخية.. موجهة الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهوده لدعم مجتمعات الأقليات وتعزيز فرص بناء السلام.

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