الامارات | "طرق دبي" تحصل على شهادتين في الحوكمة المؤسسية

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تحصل على شهادتين في الحوكمة المؤسسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت هيئة الطرق والمواصلات على شهادة المطابقة مع معايير الحوكمة الفعّالة "BSI13500 " وشهادة الآيزو "ISO37001 " عن تعزيز مبدأ النزاهة، منحتها المؤسسة الألمانية "تي يو في" المتخصصة في منح شهادات الاعتمادات الدولية.

وعبر المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير عن اعتزازه بهاتين الشهادتين اللتين تؤكدان ريادة الهيئة في مجال الحوكمة المؤسسية، وتوفيرها بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية، واعتمادها أعلى المعايير في المساءلة وتحري الدقة والرقابة في متابعة مسيرة العمل في المشاريع والعمليات التشغيلية حيث وضعت الهيئة على عاتقها تطبيق المبادئ الرئيسة للحوكمة كالشفافية، والإفصاح، والعدالة، والمساءلة، والنزاهة في ممارسات العمل المختلفة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكانة الهيئة في انتهاجها أفضل الأساليب العالمية في الحوكمة المؤسسية لتوفير الضمانات المطلوبة لسير العمل في الطريق الصحيح.

جاء ذلك خلال إهداء الشهادتين إلى سعادته من قِبل عبد الله الجوي، مدير إدارة التدقيق الداخلي وفريق العمل في الهيئة.

من جانبه، قال عبد الله الجوي إن الهيئة تبنت منظومة حوكمة فريدة ساعدتها على تحقيق الريادة في هذا المجال، وإن حصول الهيئة على هذه الشهادات يعد نتيجة مباشرة للسعي المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية، ويعكس مدى وجود منظومة حوكمة فعالة وكفوءة تساهم في اتخاذ قرارات رشيدة، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز الحوكمة المؤسسية في كافة مؤسسات وقطاعات الهيئة ودمجها ضمن نطاق سياساتها وأدلتها وعملياتها بحيث تكون متأصلة في كافة جوانب أنشطة الأعمال التي يتم تنفيذها.