الامارات | بالفيديو.. السيطرة على حريق في مستودع بالمنطقة الصناعية بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. السيطرة على حريق في مستودع بالمنطقة الصناعية بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين وسناد من إدارة الدفاع المدني عجمان من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المستودعات بالمنطقة الصناعية ام الثعوب بأم القيوين ، دون أن يسفر عن إصابات بشرية تذكر .

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 03:00 فجراً ، يفيد باحتراق مستودع، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المستودع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها، وبلغ عددهم 90 شخصا، وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وعدم انتشاره للمستودعات المجاورة. كما تم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه أن فرق الاطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون أن تسجيل أي اصابات بشرية وأن فرق الاطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية مؤكداً أن انجاز المهمة ناتج عن تعاون مع شرطة أم القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والاسعاف الوطني .