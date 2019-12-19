كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خدمة جديدة لمتابعة الألعاب النارية من البحر في دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي النقاب عن عروض خاصة وخدمات مميزة لعروض الألعاب النارية الرائعة عشية العام الجديد 2020 (الثلاثاء 31 ديسمبر) على متن وسائل النقل البحري (فيري دبي، واترباص، تاكسي المياه، العبرة).

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير النقل البحري في وكالة النقل العام في هيئة الطرق والمواصلات: “إن مشاهدة الألعاب النارية المذهلة في برج خليفة وبرج العرب وأتلانتس خلال جولة ساحرة على واجهة دبي البحرية لا بد أن يجلب ذكريات لا تنسى لركاب النقل البحري بمن فيهم السكان والزوار والسياح”.

وأضاف: “يمكن للأفراد المهتمين بالاستفادة من هذه الخدمة الاتصال برقم هيئة الطرق والمواصلات على الرقم المجاني (8009090) أو إرسال بريد إلكتروني إلى ([email protected]) لمعرفة المزيد عن الحافلة المائية، وسيارات الأجرة المائية ورحلات العبرة”.

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وستبدأ رحلات العبرة من الساعة 9:30 مساءً عشية رأس السنة الجديدة وتستمر حتى الساعة 1.30 صباحًا (من اليوم التالي)، وتبدأ رحلات الحافلة المائية في الساعة 10:30 مساءً وتنتهي الساعة 1.30 صباحًا (من اليوم التالي). وسوف تقدم العبرة المكيفة خدمة من محطة مارينا مول (مرسى دبي) مقابل 125 درهماً للبالغين، في حين يمكن اصطحاب الأطفال دون سن الثانية بالمجان.

وتنطلق رحلات العبرة من محطة مارينا مول (مرسى دبي) ومحطة الغبيبة (خور دبي) ومحطة أكواريوم البحرية (الشارقة)، وسعر التذكرة 300 درهم للفئة الفضية و 450 درهم للفئة الذهبية، مع خصم 50% للأطفال من عمر 2 إلى 10 سنوات وبالمجان للرضع (أقل من سنتين).

وستبدأ رحلة العبرة من دبي فستيفال سيتي ومحطة الجداف ومحطة الغبيبة مقابل 125 درهماً للبالغين، وبالمجان للأطفال دون سن عامين. وسيبدأ تاكسي المياه رحلة قبالة محطة مارينا مول (مرسى دبي) بتكلفة تبلغ 450 درهماً للشخص الواحد، بحسب خليج تايمز.