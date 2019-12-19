كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أهم الأنشطة الرياضية بدبي في يناير القادم

يبدأ الموسم الرياضي الجديد للعام القادم في وقت مبكر، مع بعض الأحداث الرياضية الشيقة التي تقام في دبي خلال يناير.

وفيما يلي أهم هذه الأحداث، بحسب موقع sport360:

URBAN-ULTRA BIG STINKER

الجمعة 11 يناير

إذا كنت مستعدًا لتحدي خطير، فقد يكون هذا هو الحدث المناسب لك.

يوصف Urban-Ultra Big Stinker بأنه أحد أصعب التحديات الفردية في دولة الإمارات، مع ثلاث مسافات متوفرة للمنافسين: 15 كم و 30 كم و 45 كم.

وقت البدء: 7:00 صباحاً

لمزيد من المعلومات: Urban-Ultra Big Stinker



STANDARD CHARTERED DUBAI MARATHON

الجمعة 24 يناير

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من المتوقع أن يشارك أكثر من 30.000 عداء في سباق الماراثون لمسافة 10 كيلومترات و 4 كيلومترات يوم 24 يناير وهو الحدث الذي يشهد أكبر مشاركة في دبي.

ولا يزال التسجيل مفتوحًا إذا كنت ترغب في المشاركة أو لا يزال بإمكانك النزول ومشاهدة بعض من أفضل الرياضيين في العالم وهم يتنافسون في السباق.

وقت البدء: 6.30 صباحاً

لمزيد من المعلومات: ماراثون دبي

WADI BIH RUN

الجمعة 31 يناير

تطور السباق سريعًا منذ إنشائه في عام 1993، وستكون مسارات هذا العام بطول 30 كم و 50 كيلومتراً و 72 كم، كما ستصبح الطرق الوعرة والممرات المقننة جزءًا من التحديات التي ستأخذك عبر جبال حجر الخلابة.

وقت البدء: من الساعة 4.30 صباحًا (حسب المسافة)

لمزيد من المعلومات: وادي بيه رن