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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 19 ديسمبر 2019

بالصور| بنتلي تحتفل بمئويتها بتجمع ضخم من سياراتها في دبي

اختتمت احتفالات بنتلي التي دامت عامًا كاملاً بعيد ميلادها المائة في دبي بمجموعة ضخمة من السيارات.

وتجمع أكثر من 250 مالكًا وعشاقًا وجامعًا لسيارات بنتلي للمشاركة في هذا الحدث الذي بدأ بجانب سفينة الملكة إليزابيث الثانية في ميناء راشد.

ويعتبر هذا التجمع الأكبر تجمع من نوعه في تاريخ الشرق الأوسط، حيث انطلق في رحلة عبر دبي، وجذب انتباهًا كبيرًا في المدينة.

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وانتهى الحفل في نادي الحبتور للبولو، حيث أقيمت مباراة بولو احتفالية للاحتفال بهذه المناسبة.

تم استضافة الحدث بالشراكة مع بنتلي الإمارات، الوكيل المعتمد للشركة في دولة الإمارات، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.