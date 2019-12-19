- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
بالصور| بنتلي تحتفل بمئويتها بتجمع ضخم من سياراتها في دبي
اختتمت احتفالات بنتلي التي دامت عامًا كاملاً بعيد ميلادها المائة في دبي بمجموعة ضخمة من السيارات.
وتجمع أكثر من 250 مالكًا وعشاقًا وجامعًا لسيارات بنتلي للمشاركة في هذا الحدث الذي بدأ بجانب سفينة الملكة إليزابيث الثانية في ميناء راشد.
ويعتبر هذا التجمع الأكبر تجمع من نوعه في تاريخ الشرق الأوسط، حيث انطلق في رحلة عبر دبي، وجذب انتباهًا كبيرًا في المدينة.
وانتهى الحفل في نادي الحبتور للبولو، حيث أقيمت مباراة بولو احتفالية للاحتفال بهذه المناسبة.
تم استضافة الحدث بالشراكة مع بنتلي الإمارات، الوكيل المعتمد للشركة في دولة الإمارات، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بنتلي تحتفل بمئويتها بتجمع ضخم من سياراتها في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.