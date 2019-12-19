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بالصور| هيكل مطبوع ثلاثي الأبعاد في دبي من 30 ألف عبوة مياه
تم تركيب الهيكل الجديد أمام مركز دبي المالي العالمي، وهو عبارة عن جناح مطبوع ثلاثي الأبعاد يدعو السكان المحليين والزوار على حد سواء لاستكشاف إمكانيات التكنولوجيا المستدامة.
ومع حلول فصل الشتاء، يركز المشروع على الأشجار التي تتساقط أوراقها في نهاية موسم الخريف. ويهدف المشروع النباتي المصمم من قبل شبكة الهندسة المعمارية للشرق الأوسط إلى إعادة ربط الزائرين بالطبيعة.
ويتكون الجناح من ثلاث مواد مستدامة مختلفة: أرضيات من خشب البتولا، وقاعدة خرسانية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، وسلسلة من البوليمرات البلاستيكية المطبوعة ثلاثية الأبعاد تمت إعادة تدويرها من 30000 عبوة مياه، بحسب موقع ديزاين بوم.
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