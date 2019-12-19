الامارات | 287 مليون امرأة وطفل مدخنين بالعالم

شكرا لقرائتكم خبر عن 287 مليون امرأة وطفل مدخنين بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية اليوم إن عدد المدخنين للتبغ بالعالم انخفض بمعدل 60 مليون شخص خلال 10 سنوات، مشيرة إلى أن 244 امرأة مدخنة، و43 مليون طفل مدخن بالعالم.

وأكد الإصدار الثالث عن اتجاهات انتشار تعاطي التبغ للفترة 2000-2025 أن إجمالي تعاطي التبغ العالمي انخفض من 1.397 مليار مدخنٍ في عام 2000 إلى 1.337 مليار مدخن في عام 2018، أو ما يقرب انخفاضاً قدره 60 مليون شخص.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس إن "الانخفاض في تعاطي التبغ بين الذكور يمثل نقطة تحول في مكافحة التبغ، ولقد شهدنا لسنوات عديدة ارتفاعًا مطرداً في عدد الذكور الذين يدخنون منتجات التبغ المميتة، لكن الآن، ولأول مرة، نشهد انخفاضًا في تعاطي التبغ بين الذكور، مدفوعًا بالتوجه الجديد الأكثر صرامةً من الحكومات إزاء صناعة التبغ. وستواصل منظمة الصحة العالمية العمل عن كثب مع البلدان للحفاظ على هذا التراجع".

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن هذا الإنخفاض ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عدد الإناث اللاتي يتعاطين هذه المنتجات من 346 مليون أنثى في عام 2000 إلى 244 مليون أنثى في عام 2018، أي انخفاض قدره أكثر من 100 مليون أنثى.

وقال إنه خلال الفترة نفسها، ارتفع عدد متعاطي التبغ من الذكور بنحو 40 مليون ذكر، من 1.050 مليار ذكر في عام 2000 إلى 1.093 مليار ذكر في عام 2018، أي ما يشكّل نسبة 82% من متعاطي التبغ الحاليين حول العالم البالغ عددهم 1.337 مليار مدخن.

وأظهر التقرير أن عدد متعاطي التبغ من الذكور قد توقف عن النمو ومن المتوقع أن يتراجع، لينخفض عدد المدخنين بمعدل مليون شخص بحلول عام 2020 ليصل إلى 1.091 مليار مدخن