الامارات | قبيلة الساعدي تزور قصر الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة الساعدي تزور قصر الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام وفد من أبناء قبيلة الساعدي ، يترأسه معرف قبيلة بني ساعدة خميس سعيد حمد الساعدي بزيارة «قصر الحصن» في أبوظبي الذي يعد أحد المباني التاريخية والقلب النابض لأبوظبي وأعرق وأقدم بناء تاريخي قائم في أبوظبي، يحتوي على أول هيكل معماري دائم في المدينة، ألا وهو برج المراقبة الذي تم بناؤه في تسعينيات القرن الثامن عشر، لحماية طرق التجارة الساحلية لأبوظبي وحماية المجتمعات المتنامية على هذه الجزيرة.

وأصطحب اداري قصر الحصن الوفد في جولة داخل القصر الذي يروي صفحات الماضي العريق.. وشاهد الوفد المقتنيات القيمة والذي كان مقرا للحكم، ومنزلا للأسرة الحاكمة وملتقى للحكومة في أبوظبي.

كما زاروا المعرض والمجمع الثقافي وبيت الحرفين الذي يسلط الضوء على الحرف اليدوية التقليدية.

وقال خميس سعيد حمد الساعدي ان قصر الحصن هو اقدم مبني تاريخي في الامارات والشاهد الحي على محطات تطور وازدهار العاصمة طوال تاريخها العريق مثمن جهود دائرة السياحة والثقافة على الاهتمام بهذا الصرح التاريخي.