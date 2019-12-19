الامارات | مترو دبي يعمل 24 ساعة ليلة رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن مترو دبي يعمل 24 ساعة ليلة رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن عمل مترو دبي على مدار الـ 24 ساعة خلال ليلة رأس السنة في جميع محطات الخط الأحمر والأخضر، كما قررت تمديد ساعات عمل مترو دبي في بعض أيام ذروة السفر، وذلك للسماح للقادمين والمغادرين عبر مطار دبي الدولي استخدام المترو الذي يمكنهم التنقل به والعبور من بواباته حتى وهم يحملون حقيبتي سفر.

وحددت الهيئة الأوقات التي سيتم فيها تمديد ساعات عمل المترو لتشمل يومي 27 و28 ديسمبر الجاري، وذلك على الخط الأحمر من محطة الراشدية حتى محطة مركز دبي للسلع المتعددة من الساعة 5 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي، وكذلك في جميع محطات الخط الأخضر من الساعة 5:30 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي.

أما في يومي 2 و3 يناير من العام الجديد، فتقرر تمديد عمل المترو على الخط الأحمر من محطة الراشدية حتى محطة مركز دبي للسلع المتعددة من الساعة 5 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي، وكذلك في جميع محطات الخط الأخضر من الساعة 5:30 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي.