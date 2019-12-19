وليد الجاسم يشعل حفل سفارة الإمارات في نيجيريا بمناسبة اليوم الوطني 48







احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة النيجيرية "أبوجا"، بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، عبر حفل فني شهد حضور عدد من سفراء الدول الصديقة والقناصل والدبلوماسيين.

وقدم الفنان "وليد الجاسم" فقراته الفنية الوطنية خلال الحفل، مع فرقة "فرسان الإمارات الحربية"، أمام الحضور الكبير والرائع، حيث امتزجت مشاعر الحب والوطنية وسط جو وطني مثير.

وبعد انتهاء الحفل، قام سعادة الدكتور "فهد عبيد التفاق"، سفير دوله الإمارات العربية المتحدة لدى نيجيريا، بتكريم الجهات المشاركة في هذا الحفل الوطني الجميل.

وعلى هامش الحفل، أشار المنتج "سيف خلفان السويدي" إلى أن الحفل شهد نجاحا مبهرا ولاقى إشادات من الجميع، وتابع في تصريحات خاصة: "أحيينا حفلا وطنيا بمناسبة اليوم الوطني، وهذا واجبنا، لكن أكثر ما أثارنا هو الحضور الرائع الرسمي والشعبي".

وأضاف: "الإمارات كلها تحتفل بمناسبة عظيمة جدا، لذلك كانت الأغنيات الوطنية اليوم فاكهة الحفل، وقدمناها كهدية لدولة الإمارات قيادة وشعبا".

أما الفنان "وليد الجاسم" فأعرب عن خالص تهانيه للإمارات قيادة وشعبا، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة بالخير والأمان، مشيرا في تصريحات خاصة إلى سعادته بتأدية أغنيات وطنية تليق بهذه المناسبة الرائعة.

ووجه "الجاسم" شكره لسعادة السفير الإماراتي في نيجيريا على لفتته الكريمة، مضيفا: "أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر للدكتور فهد عبيد التفاق، ولجميع القائمين على الحفل، وأخص منهم فرقة فرسان الإمارات الحربية".