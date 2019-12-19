سامسونج تعلن عن توفير النسخة الجديدة من هاتفGalaxy Note10+ الخاصة بعشاق أفلام حرب النجوم لخدمة الطلب المسبق في الإمارات

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات عن إطلاق خدمة الطلب المسبق على النسخة الخاصة من هاتف Galaxy Note 10+، المصممة خصيصاً لعشاق أفلام "حرب النجوم"، وذلك قبل إصدار الجزء الجديد من سلسلة أفلام "حرب النجوم" Star Wars: The Rise of Skywalker في 19 ديسمبر. وسيتوفر الهاتف الجديد لخدمة الطلب المسبق على www.samsung.com من 10 وحتى 15 ديسمبر أو حتى نفاذ الكمية. وسيحصل العملاء الذين يطلبون الجهاز مسبقاً على اشتراك مجاني في برنامج Samsung Care+ لمدة عامين.

وستتوفر النسخة الخاصة من الهاتف مع علبة جلد مصممة خصيصاً وشارة معدنية يمكن الاحتفاظ بها إضافة إلى قلم S Pen وسماعات Galaxy Buds. ويأتي الهاتف أيضاً مع محتوى حصري من أفلام ستار ووزر، بما في ذلك خلفيات ورسوم متحركة وأيقونات وتجارب صوتية إستثنائية.

وتعليقاً على الإطلاق قال عثمان البورا، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "تم تصميم هاتف +Galaxy Note10 لعشاق سلسلة هواتف Note الذين يستخدمون الهواتف الذكية للارتقاء بالانتاجية والإبداع إلى المستوى التالي، والذين يستطيعون تجسيد أفكارهم على أرض الواقع بسهولة وسلاسة دون عناء. وتهدف سامسونج عبر إطلاق نسخة "حرب النجوم" الخاصة من هاتفGalaxy Note 10+ ، إلى إلهام عشاق هذا الفيلم حول العالم لتحقيق القدر الأكبر من الإنجازات التي يودون تحقيقها".

وسيحصل عشاق سلسلة أفلام حرب النجوم الذين يشتركون في الطلب المسبق على أجهزتهم من النسخة الخاصة من هاتف Galaxy Note10+ قبل عرض الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم Star Wars: The Rise of Skywalker في دور السينما، في 19 ديسمبر.

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ويعتبر الإصدار الخاص من هاتفGalaxy Note10+ ، جزءاً من التعاون بين شركتي Lucasfilm ، الشركة المنتجة لأفلام حرب النجوم، وسامسونج الشركة المنتجة لسلسلة الهواتف الذكية "Galaxy"، لتزويد المستهلكين بتجارب متميزة. وكانت Lucasfilm قد أعلنت في أوائل أكتوبر أن شركة سامسونج قد تعاونت مع سلسلة أفلام "ستار وورز" لتعزيز تفاعل المستخدمين المتحمسين مع أفضل أجهزة Galaxy بطريقة جديدة ومثيرة. ويعزز الإعلان عن النسخة الخاصة لهاتفGalaxy Note 10+ التعاون بين سامسونج وLucasfilm مؤخراً للاحتفاء بموسم العطلات والذي شمل إطلاق فيلم خاص مع اقتراب إطلاق الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم Star Wars: The Rise of Skywalker في دور السينما.

ومنذ إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، مكّن هاتفGalaxy Note10+ ملايين الأشخاص حول العالم من أن يكونوا أكثر إنتاجية، وأن يطلقوا العنان لإبداعاتهم. ويجمع هاتف سامسونج المبتكر بين التصميم المذهل والأداء القوي وأدوات تعزيز الإنتاجية وتكنولوجيا الكاميرا الاحترافية التي تساعد المستخدمين على الاستمتاع بحياتهم العملية والشخصية.

ويتوفر هاتف Galaxy Note10+ Star Wars™ للطلب المسبق عبر الإنترنت (www.samsung.com) من 10 إلى 15 ديسمبر بسعر 4599 درهم إماراتي.