دبي الذكية تكشف تفاصيل خدمة "الإقامة" بالشراكة مع إقامة دبي

كشفت دبي الذكية عن تفاصيل خدمة "الإقامة" التي أتاحتها مؤخراً بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عبر تطبيق "دبي الآن" - منصة الخدمات الإلكترونية المركزية لسكان دبي - لإنجاز معاملاتهم الحكومية عن طريق هواتفهم الذكية.

وتسعى خدمة "الإقامة" إلى تسهيل المعاملات والإجراءات المطلوبة لإصدار تأشيرات الإقامة لأفراد المجتمع، بمرونة وكفاءة عالية، وخلال وقت قصير لا يتجاوز الـ 40 دقيقة مما يوفر الوقت والجهد على الأفراد. حيث يتطلب القيام بإجراءات إصدار الإقامة عبر التطبيق 10 دقائق فقط، إلى جانب 30 دقيقة إلى يومين عمل، للموافقة على إصدار الإقامة.

وأوضحت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عاد دبي الذكية، أن تطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة عبر تطبيق "دبي الآن" يتسق مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي تسعى حكومتنا الرشيدة من خلالها إلى رقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين، لتصبح بلا أوراق بحلول ديسمبر 2021. مع توفير أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدمها الجهات الحكومية في دبي سنويًا.

وأضافت سعادتها : "لا شك أن خدمة الإقامة عبر تطبيق "دبي الآن" ستخدم طيفاً واسعاً من أفراد المجتمع، وتجعل حياتهم أكثر سهولة وسلاسة، كما تشكل إضافة نوعية لحزمة الخدمات التي نقدمها من خلال التطبيق، والتي أردنا أن تؤثر بشكل عميق وإيجابي في جميع جوانب حياة الناس بإمارة دبي، وهذا هو الهدف الأسمى الذي نسعى له في دبي الذكية، من خلال توفير منصة موحدة لجميع الخدمات توفر الوقت والجهد على الجميع وتعزز سعادتهم".

بدوره أكد سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الإدارة كانت تقدم خدماتها المتنوعة بين إصدار وتجديد إقامة، وتعديل الإقامة، وتعديل وضع، ونقل كفالة بالإضافة إلى خدمة إلغاء الإقامة بشكل كلي من خلال قنواتها الذكية ومكاتب آمر النموذجية المنتشرة في جميع مناطق إمارة دبي.

Advertisements

مشيراً إلى أن خدمات الإدارة أصبحت الآن موجودة على تطبيق "دبي الآن"، حيث بدأت الإدارة وبالتعاون مع دبي الذكية بالمرحلة الأولى في إضافة خدماتها في التطبيق، وتتمثل إجراءات المرحلة الأولى بتحويل خدمة الاستعلام عن حالة التأشيرة التي تمكن المتعامل من معرفة وضع التأشيرة الخاص به إذ ما كانت تأشيرة صالحة أو غير صالحة، وتشمل الأفراد والمؤسسات، وخدمة إدارة الإقامة التي يستطيع خلالها المتعامل من تجديد الإقامة التي تشمل الزوجة والأولاد والوالدين، تتمثل الخدمة الأخيرة في المرحلة الأولـــى في الحصول على إذن دخول جديد الذي يشمل الزوجة والأولاد الوالدين، كما أشار اللواء أن إجراءات التقديم على طلب التأشيرة أصبحت سهلة وبخطوات ذكية، حيث يتم استقبال الطلب عبر التطبيق الذكي وإنهائه حسب استيفاء الشروط خلال دقائق معدودة.

وقد تمكن العديد من المتعاملين من إصدار أو تجديد إقامات المكفولين لديهم عبر تطبيق "دبي الآن" منذ الإعلان عن الخدمة الشهر الماضي، وتتيح فئة الإقامة في تطبيق " دبي الآن" مجموعة خدمات مثل: إصدار إقامة جديدة، وتجديد الإقامة، وإلغاء الإقامة، وإدارة المكفولين، كما يقدم معلومات شاملة عن خدمة الإقامة، حيث يوفر جميع التفاصيل حول المكفولين والخطوات المطلوبة لإجراء الخدمات سواء في الوقت أو التكلفة. ويوضح للمستخدمين المراكز التي يحتاجونها مثل: مراكز الفحص الطبي، أو استخراج الهوية الشخصية، وذلك ضمن منصة واحدة. كذلك يقوم التطبيق بإرسال إشعارات مهمة للكفيل، منها موعد اقتراب انتهاء الإقامات وغيرها.

وأضاف اللواء المري أن إقامة دبي مستمرة في التعاون مع دبي الذكية لإضافة المزيد من خدماتها للأفراد خلال المراحل المقبلة ، يأتي ذلك تفعيلا لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية والتي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق، ووضع الخطط والاستراتيجيات لترسيخ سعادة البشر وتطوير مجتمعاتهم نحو الأفضل وبما يتواءم مع متطلبات مدن المستقبل .

يذكر أن دبي الذكية كانت قد أطلقت خلال "أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2019" حزمة من الخدمات الحكومية الجديدة ضمن تطبيق "دبي الآن"، وبلغ عددها 27 خدمة بمجالات الإقامة والإسكان والتعليم والتنقل وتبرعات الوقف الخيري، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر. ومع إضافة هذه الخدمات، توسع تطبيق "دبي الآن" ليشمل 88 خدمة تقدمها 30 جهة مشاركة، من خلال تقديم تجارب متكاملة للمتعاملين عبر منصة واحدة.