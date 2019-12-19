’نصف ماراثون رأس الخيمة 2020‘ يكشف عن الميدالية المخصَّصة للفائزين

: تم مؤخراً الكشف عن التصميم المترتَقب للميدالية الخاصّة بأسرع ماراثون نصفي في العالم - ’نصف ماراثون رأس الخيمة‘، وقد جاء هذا مع إعلان منظِّم السباق، ’هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة‘، عن تسجيل أكثر من 1,000 عدّاء حتى الآن أسماءهم للمشاركة في هذا الحدث الرياضي البارز الذي سيقام في 21 فبراير 2020 في ‘جزيرة المرجان’.

وسيقدّم ’نصف ماراثون رأس الخيمة‘ أربعة أنواع من الميداليات في دورة العام 2020 من هذا السباق الذي يتمتّع بمكانة وشهرة عالمية واسعة، حيث سيتم تقديم نوع من الميداليات عن كل فئة من الفئات. وتحتوي الميداليات المصنوعة من المعدن على نقش خاص بالفئة، كما تضم رقماً يشير إلى مسافة السباق الذي تمت المشاركة فيه. وبينما تتمتّع ميداليات نصف الماراثون وسباق البدل بقطر كبير حجمه 90 ملماً مع قرص منقوش دوّار في الوسط، تتميّز الميداليات المخصَّصة لسباقات مسافة 5 كلم و1 كلم بكونها أقراصاً صلبة بقياس 80 ملماً و70 ملماً على التوالي وتحمل شعار الماراثون الخاص والملفِت للأنظار. وتتزيّن الميداليات عبر شرائط ملوّنة خاصّة بكل فئة.

من المتوقّع أن تكون الدورة القادمة من الماراثون الأضخم على الإطلاق مع مشاركة عدد قياسي من العدّائين، وسوف يتضمّن السباق المناسب لجميع أفراد العائلة عدداً من الفئات هي: نصف الماراثون، سباقات البدل لشخصين وأربعة أشخاص، سباق مسافة 5 كيلومتر وسباق مسافة 1 كيلومتر للصغار. وتُعتبَر سباقات البدل وسباق مسافة 5 كيلومتر بالتحديد ملائمة تماماً لتعزيز روح التعاون كفريق بين أوساط فِرَق المدرّسين وطلّاب المدارس، بالإضافة إلى فِرَق الشركات والأصدقاء والعائلات. وسوف يتم تقديم خصم خاص لحجوزات المجموعات بهدف تشجيع الفِرَق على الانخراط أكثر في التحدّيات الرياضية التي تسعى إلى تعزيز ثقافة اتباع نمط حياة صحي أكثر.

وسيقوم الراعي التقني للحدث، علامة ‘خوما’ (Joma) التجارية الإسبانية الرائدة المتخصّصة بالتجهيزات الرياضية، بتقديم قميص خاص بالسباق لكل مشارك. ويمكن للعدّائين تخصيص قمصانهم من الآن حتى 31 ديسمبر الجاري عبر تضمينها 15 حرفاً بحيث يمكن أن تحمل اسمهم، لقبهم، سبب المشاركة أو اسم النادي وذلك على الجهة الخلفية من القمصان.

كما سيتم توفير خدمات النقل بالحافلات للعدّائين الراغبين بالمشاركة من كل من دبي، الشارقة وأبوظبي مقابل مبلغ 50 درهماً بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة. وسيجري الإعلان عن نقاط التجمّع عبر الموقع الإلكتروني قريباً.

واحتفالاً بحصول رأس الخيمة مؤخراً على لقب ‘عاصمة السياحة الخليجية’، يمكن لجميع المشاركين الاستفادة من خصم قدره 20 بالمئة في عدد من أبرز الوجهات التي تضمّها هذه الإمارة الشمالية، ومن بينها المسار الانزلاقي في جبل جيس ومزرعة اللآلئ، وذلك عند إجراء الحجز خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يقام فيها الماراثون، أي بين 20 و22 فبراير 2020.*

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وفي هذا السياق، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يتوقع لنصف ماراثون رأس الخيمة 2020 أن يحتفي بنسخته الأكبر على الإطلاق في ضوء العدد القياسي من العدائين الذين نتوقع انضمامهم إلينا في هذا الحدث المتميز. ويقدم السباق مجموعة واسعة من المزايا المشجعة للعدائين، بدءاً من الجائزة الكبرى القيمة التي تبلغ قيمتها 1219000 درهم والحسومات في الوجهات المحلية وخدمات المواصلات من وإلى الحدث، وقائمة السباقات المتنوعة التي تناسب جميع القدرات ومستويات اللياقة البدنية. ونتطلع قدماً إلى استقبال العدائين والمتفرجين من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرة المرجان للتعرف على التجارب العديدة والمتميزة التي توفرها إمارتنا الجميلة".

يحظى ’نصف ماراثون رأس الخيمة 2020‘ بالدعم من مجموعة من الرعاة الأساسيين من بينهم ’هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة‘، ‘موانئ رأس الخيمة’، ‘قناة دبي الرياضية’ وعلامة ‘خوما’ التجارية الإسبانية للتجهيزات الرياضية. أما الشريك الرسمي للحدث فهو ‘الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان’، بينما تُعدّ ’فروتيا’ شريك التوريد الرسمي للسباق.

كما ستحظى هذه المناسبة رسمياً بالدعم الإضافي من عدد من الجهات الإعلامية مثل Dubai Eye 103.8 FM، سبورت 360، The Filipino Times وExpat Woman.

يمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل ومعرفة المزيد من المعلومات عن ’نصف ماراثون رأس الخيمة 2020‘ وبرنامج التدريب المجتمعي عبر الموقع الإلكتروني: www.therakhalfmarathon.com.

* جميع التجارب التي يجري الحجز للمشاركة فيها يجب إكمالها خلال فترة ثلاثة أشهر بعد موعد السباق.