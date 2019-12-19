14 مليون درهم مساعدات «الهلال» بالفجيرة و«الشرقية»

السيد حسن (الفجيرة)

قامت هيئة الهلال الأحمر في الفجيرة، بتوزيع مساعدات اجتماعية وإنسانية وتنفيذ مشاريع خيرية في إمارة الفجيرة خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 14 مليون درهم، شاملة المساعدات الإنسانية والمشروعات الموسمية.

وقال سعيد ربيع الحمودي مدير مركز الهيئة في الفجيرة بالإنابة لـ«الاتحاد»: «تم توزيع مساعدات إنسانية على 946 أسرة يبلغ عدد أفرادها المستفيدين 4157 فرداً بقيمة 4 ملايين و131 ألف درهم، وتم توزيع مساعدات طبية استفادت منها 203 أسر في مختلف مدن ومناطق الفجيرة والمنطقة الشرقية، وبلغ عدد أفرادها 615 فرداً بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليون و267 ألف درهم، كما تم تقديم مساعدات لطلاب العلم استفادت منها 762 أسرة يبلغ عدد أفرادها المستفيدين من الطلاب 3899 طالباً وطالبة في مختلف مراحل التعليم، وبلغت قيمة المبالغ المقدمة لهذه الفئات 3 ملايين و705 آلاف درهم، وتقديم مساعدات للسجناء وأسرهم بقيمة مليون و101 ألف درهم، استفادت منها 47 أسرة سجين مواطن وغير مواطن، وتم تقديم دعم لمؤسستين استفاد فيها 628 فرداً عاملاً بها وبقيمة 90 ألف درهم، وتم تقديم مساعدات لتأهيل ذوي الهمم استفادت منها 33 أسرة تضم 181 فرداً بقيمة 783 ألف درهم، لتصل إجمالي قيمة المساعدات المقدمة خلال العام الجاري 2019 في هذا الجانب 12 مليوناً و79 ألف درهم».

من جانبه، قال طارق سعيد الحمودي رئيس قسم المساعدات المحلية بمركز «الهيئة» بالفجيرة: «فيما يتعلق بالمشاريع الموسمية استفادت 3390 أسرة في الفجيرة والمنطقة الشرقية من مشاريع إفطار صائم الرمضانية خلال شهر رمضان لعام 2019، وبلغت قيمة المبالغ التي أنفقت على هذا المشروع مليوناً و31 ألف درهم، بينما بلغ عدد المستفيدين من مشروع المير الرمضاني 703 أسر بلغ عدد أفرادها المستفيدين 3301 فرداً بقيمة 493 ألف درهم، بينما استفاد من مشروع توزيع الأضاحي 554 أسرة تضم 2481 فرداً بقيمة 260 ألف درهم، وبلغت قيمة المبالغ الموزعة في زكاة الفطر هذا العام 585 ألف درهم واستفادت منها 963 أسرة بإجمالي عدد أفرادها 3928 فرداً.