جامعة زايد تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

دبي (الاتحاد) احتفت جامعة زايد باللغة العربية في يومها العالمي من خلال ملتقى جامعة زايد الأول للغة العربية الذي نظمه قسم اللغة العربية بكلية التربية، بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين والمختصين في مجال اللغة العربية من مختلف ربوع الوطن العربي.

واستهل الحفل الذي أقيم في حرم الجامعة بدبي بكلمة من رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور شكري مبخوت أستاذ كرسي في قسم اللغة العربية بكلية التربية، أكد فيها على ضرورة تدبّر مسائل اللغة العربية والعمل على الحفاظ عليها في عصر يهمين عليه ما يسمى بـ«حرب اللغات»، وأبرز أهم التحديات التي تواجهها من حيث مكانتها الداخلية وسط الناطقين بها ومكانتها العالمية وموقعها على خريطة اللغات العالمية.

وسُلّط الضوء على ميثاق اللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل 2012، والذي يعد مرجعا لجميع السياسات والقوانين المتعلقة بحماية اللغة العربية، وتعزيز استخدامها في الحياة العامة.

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