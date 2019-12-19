ذياب بن محمد: نقترب من إنجاز مشروع وطني بمواصفات عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، أن الإمارات مع ترسية الحزمة «د» لربط ميناءي الفجيرة وخورفكان بالمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية بتكلفة 4.6 مليار درهم، تكون قد اقتربت أكثر وأكثر من إنجاز مشروع وطني استراتيجي بمواصفات عالمية، سيضع بصمة تاريخية في قطاع النقل بالدولة.

وقال سموه: «إن شركة الاتحاد للقطارات، من خلال ترسيتها الحزمة (د)، تحقق إنجازاً مهماً في مسيرتها لتطوير أحد أهم المشاريع الاقتصادية والتنموية في الدولة، عبر توفير شبكة سكك حديدية وطنية آمنة وحديثة ومستدامة تلبي الطموحات والتطلعات المستقبلية لدولتنا، وتدعم مكانتها كجزء من المنظومة اللوجستية وسلسلة التوريد الإقليمية والعالمية».

جاء ذلك لدى عقد مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، اجتماعاً برئاسة سموه، أقَر خلاله ترسية مناقصة الأعمال المدنية للحزمة «د» من المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

السكك الحديدية

وستربط الحزمة «د» ميناءي الفجيرة وخورفكان بقيمة 4.6 مليار درهم، وتمتد على مسافة 145 كيلومتراً، كما ستربط هذه الحزمة المحاجر المنتجة لمواد البناء في شمال الدولة، مما يساهم في الارتقاء بقطاع النقل والشحن في الدولة عبر ربط الموانئ الاستراتيجية ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز قطاع النقل في الدولة، وإحداث نقلة نوعية في حركة الشحن وقطاع الخدمات اللوجستية.

وشهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان توقيع شركة الاتحاد للقطارات اتفاقية التعاقد مع ائتلاف شركتي «الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية» و«الوطنية للمشاريع والتعمير ذ.م.م»، بحضور ووانغ جنسوق نائب رئيس الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية، والتي وقعها كل من المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وزاو ديانلونغ الممثل الرسمي للشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية، والمهندس حمد العامري المدير العام للوطنية للمشاريع والتعمير.

وتمتد الحزمة «د» على مسافة 145 كيلومتراً، سيتم خلالها إنشاء 15 نفقاً عبر الجبال يصل مجمل طولها حتى أكثر من 16 كيلومتراً، ومع مرور الشبكة في وديان عميقة ومحاذاتها للجبال الحجرية، سيتم بناء 35 جسراً و32 معبراً خاصاً للحيوانات. ومن خلال ربط ميناءي الفجيرة وخورفكان بشبكة السكك الحديدية، سيتيح ذلك الفرصة لنقل ما يصل إلى مليوني حاوية، الأمر الذي سيلعب دوراً فعالاً وحيوياً في تعزيز التجارة الدولية. ومن المتوقع أن تقوم شركة الاتحاد للقطارات بنقل ما يصل إلى 30 مليون طن من مواد البناء سنوياً إلى مراكز التوزيع في أبوظبي ودبي، مما سيساهم في خفض التكلفة الإجمالية لمواد البناء، مع تقليل رحلات الشاحنات على الطرق بأكثر من 2000 رحلة يومياً.

يشار إلى أن شركة الاتحاد للقطارات وقعت اتفاقية تعاقد للحزمة «أ» مع تحالف شركة شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرنج كوربوريشن ميدل ايست ذ.م.م، وشركة إس كي إنجنيرنج آند كونستركشن، واتفاقية تعاقد للحزمتين «ب» و«ج» مع ائتلاف شركتي «غنتوت للنقل والمقاولات العامة» و«الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية» في إطار سعيها لإنجاز شبكة السكك الحديدية الوطنية التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر، وتعدُّ جزءاً لا يتجزأ من شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي.