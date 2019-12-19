عبدالله بن زايد يبحث ووزير خارجية اليونان تعزيز التعاون

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليونان وسبل تعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأزمة الليبية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي نيكوس ديندياس، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان والحرص على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد معالي نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان أن بلاده تربطها علاقات متميزة ومتطورة مع دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه للمضي قدماً بها نحو آفاق أرحب وتعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.. وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية اليونان بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.

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