قيادات تعليمية بالشارقة: مبادرة مبتكرة تأثيرها كبير على الأجيال

لمياء الهرمودي (الشارقة )

أعرب مسؤولون في القطاع التربوي الحكومي والخاص في إمارة الشارقة عن امتنانهم الشديد لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر منصة «مدرسة»، يضم 1000 فيديو تعليمي لجميع المراحل الدراسية. حيث تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

وقالت حصة الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية: «المبادرة ليست بغريبة على سموه حيث إنه من أهم وأكبر الداعمين للغة العربية، ويقدم سموه كل يوم مبادرات مبتكرة وجديدة في نوعيتها وجودتها وأثرها على أجيال العالم.

وأضافت: نحن ممتنون لهذه القيادة الحكيمة التي تقود دولتنا إلى أعلى المنابر، وأهم الإنجازات على مستوى العالم متمسكين بجذورنا ولغتنا، وعاداتنا وتقاليدنا، نحن نفخر بهذه القيادة الرشيدة، والإنجازات المتميزة والفريدة من نوعها.

من جانبه قال سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم: تعجز كلمات الشكر والتقدير عن وصف هذه المبادرة الجميلة والتي تأتي ضمن سلسلة مبادرات مبتكرة اعتاد على إطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز أهمية اللغة العربية في نفوس أبنائنا. وقال: «سموه لا يدخر جهداً في دعم اللغة العربية وطلاب العلم على مستوى العالم أجمع، حيث إن مبادرة مدرستي التي اطلقها سابقا كانت خير برهان على صدق سموه في جهوده المستمرة لنشر العلم والتعليم، والآن تأتي هذه المبادرة لتؤكد للعالم أجمع بأننا نفخر بلغتنا العربية، ونرغب من الجميع بتعلمها واتقانها كونها من أثرى لغات العالم. ومن جهتها أكدت أمينة يعقوب مديرة إحدى حضانات إمارة الشارقة: إن مثل هذه المبادرات تؤكد للطلبة والطالبات على أن اللغة العربية لاتزال مهمة، ومن الجدير الاعتزاز بها، واتقانها، حيث إنها لغتنا، وارث حضاري وثقافي عريق، يمجد تاريخنا وتاريخ دولتنا الأبية. مشيرة إلى أن مبادرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة بشأن إطلاق منهج دراسي متكامل للغة العربية هي من ضمن سلسلة مبادرات جليلة وفريدة من نوعها.