محمد بن راشد: «العربية» تحتاج «مبادرات» لا «محاضرات»

دبي (الاتحاد) أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منهجاً دراسياً متكاملاً للغة العربية عبر موقع «مدرسة» يضم 1000 فيديو تعليمي للمراحل الدراسية كافة.

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر»، إن موقع «مدرسة» الأكبر عربياً للتعليم الإلكتروني، واستفاد منه 60 مليون طالب خلال عام واحد، موضحاً سموه أن الحفاظ على اللغة العربية بحاجة لمبادرات أكثر من محاضرات.

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