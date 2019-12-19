تربويون برأس الخيمة: الإمارات تعيد للغة رونقها

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) أكدت مريم الظهوري معلمة اللغة العربية بإحدى مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية أن المبادرة ستسهم في تقوية اللغة العربية لدى مستفيدي الموقع سواء من طلبة أو تربويين، منوهة بأن الفيديوهات تعليمية تناقش جميع أفرع اللغة العربية، موضحة أن اللغة العربية عنوان ورمز الهوية العربية والأساس الذي يركز عليه بقاء الأمة وموتها ومن أجل ذلك وحفاظا عليها ونقشها في نفوس الأجيال المتعاقبة.

وأوضح التربوي محمد حسن الضاوي أن تعزيز اللغة العربية والحفاظ عليها يبدأ من تعزيز قيمة القراءة ونشر مفهوم الاستفادة من الكتب سواء القديمة أو الجديدة، وغرس مفهوم قيمة الكتاب لدى مختلف شرائح المجتمع بما فيها طلاب المدارس وتنظيم الحملات والفعاليات التي تركز على أهمية اقتناء الكتاب وتعزيز قيمة القراءة والانتماء للغة الضاد والتركيز عليها باعتبارها اللغة الأم ، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات والأنشطة تترجم أهداف واستراتيجية الدولة التطويرية في توضيح أهمية القراءة لدى الأجيال الناشئة وتنمية الرغبة في الاطلاع والمعرفة ونشر ثقافة القراءة الحرة وتبني نشر الكتب وتشجيع مؤلفيها وتحفيزهم بالإضافة إلى إحياء الوعي الثقافي بما تمثله القراءة من سعة إطلاع ورافد مهم من روافد الثقافة.

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