300 مشروع بـ 8 مليارات درهم خلال عامين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة البلديات والنقل أمس، مبادرة «لأجل أبوظبي» كجزء من مساهمتها في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والتي تركز على الارتقاء بمستويات رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة والعيش، عبر تحسين الأماكن العامة والمساحات الخضراء بما يضمن تمكين العاصمة من الارتقاء إلى مصاف أفضل المدن في العالم.

وبقيمة 8 مليارات درهم تنفذ الدائرة مجموعة واسعة من مشاريع التحسينات العمرانية والحضرية، تتضمن إدخال عناصر فنية وجمالية عامة على مستوى المدينة تشمل تطوير أربعة متنزهات رئيسية وإعادة تهيئة 16 حديقة أخرى، وتطوير الواجهات المائية والبحرية، وبناء مسارات للدراجات الهوائية، وتوفير مرافق ترفيهية وأماكن استراحة عامة متعددة الاستخدامات. بالإضافة إلى أعمال تجميل الشوارع في 9 مناطق رئيسية في المدينة، إذ تعاقدت الدائرة مع مجموعة من أشهر الفنانين والمصممين المحليين والعالميين لتقديم أفضل التصاميم والأعمال الفنية وغيرها الكثير من المشاريع التي يصل عددها الإجمالي إلى 300 مشروع تتوزع على ثلاث مناطق رئيسية هي: أبوظبي والبر الرئيسي للمدينة، بالإضافة إلى منطقتي العين والظفرة.

وأكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل أهمية المبادرة الرامية إلى تطوير وتعزيز المنظومة التنموية للإمارة في تحقيق خدمة أهداف إمارة أبوظبي وجعلها واحدة من أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش من خلال عدد من المشاريع المتنوعة والمبتكرة التي تخدم المجتمع. وقد تم التعاقد لتقديم خدمات الاستشارات الفنية واستشارات التصميم الرئيسية في شارعي الشيخ راشد بن سعيد وحمدان وأكثر من 20 حديقة.

وأوضح معاليه أن المرحلة الأولى من المبادرة ستُركز على تعزيز حيوية جزيرة أبوظبي من خلال إضافة أعمال فنية وإبداعية متميزة في الأماكن العامة؛ إذ سيرى سكان الإمارة وزوارُها عمّا قريب عدداً من التحسينات العمرانية مثل؛ الجداريات الفنية المعاصرة وتجميل محيط المدارس ومناطق ترفيه متعددة الاستخدامات وأماكن عامة مجهزة بمقاعد للجلوس، بالإضافة إلى مسارات محسنة خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية.

وبين الأحبابي أن المرحلة الثانية من المبادرة «لأجل أبوظبي» ستركز على البر الرئيس لمدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة، إذ سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية التي ستركز على المجتمع، فضلاً عن تركيز المبادرة بشكل عام على توفير مواقع طبيعية محسنة يسهل الوصول إليها ويتم تطويرها وتجهيزها استناداً إلى حلول مبتكرة تُحفز الأفراد على ممارسة نشاطاتهم في الهواء الطلق حتى خلال أشهر الصيف.

وتعمل دائرة البلديات والنقل حالياً على التعاقد النهائي لعطاءات بناء متنوعة من المقرر أن ينطلق العمل على تنفيذها في الربع الثاني من العام القادم 2020.

وضماناً من الدائرة لتحقيق أهداف التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، سيتم العمل على تطوير هوية إعلامية خاصة بمبادرة «لأجل أبوظبي» تمكن سكان الإمارة وزوارها من التعرف بكل سهولة على المواقع التي تجري فيها أعمال التحسينات وفق تصنيف مشاريع هذه المبادرة المندرجة ضمن ثلاثة محاور هي: «للاستكشاف» و»للتفاعل» و»للاسترخاء».

وستُركز المبادرة في محورها المتصل «بالاستكشاف» على إضافة مجموعة من الأعمال الفنية والمنحوتات المتميزة وإجراء تحسينات على الحدائق العامة لتعزيز تجربة الزوار وتسهيل الوصول إلى مواقع المساحات الخضراء الطبيعية وتطوير مجموعة من خيارات التنقل المستدامة.

وستهتم مبادرة «لأجل أبوظبي» في شقها المتصل «بالتفاعل» بالعمل على توفير بيئة مثالية تُشجيع أفراد المجتمع على الالتقاء والتعارف وقضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية التي ستساعد في تطوير التواصل الاجتماعي الإيجابي وممارسة نمط الحياة الصحية للكبار والصغار على حدٍ سواء.

كما ستولي المبادرة في محورها المرتبط «بالاسترخاء» أهمية لإنشاء مساحات متميزة ومبتكرة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي تسمح لأفراد المجتمع بالالتقاء والاستمتاع بالبيئة الطبيعية.