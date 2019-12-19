حددها مؤتمر «تمكين الشباب والتسامح».. 4 آليات لمنع التطرف والإرهاب

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

حددت اللجنة المنظمة لمؤتمر «تمكين الشباب وتعزيز التسامح: التدابير العملية لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب ومكافحته» الإقليمي الذي انطلقت فعالياته أمس بأبوظبي، أربعة أهداف وآليات لإنجاز أهداف المؤتمر، متمثلةً في التشجيع على إنشاء شراكات بين الحكومات والشباب والمؤسسات المجتمعية والدينية الفاعلة بهدف تعزيز قيم التسامح والقدرة على التصدي للخطاب الإرهابي؛ وتحديد وسائل وفرص تعزيز التعاون بين دول الجامعة العربية، والنظر في كيفية مواصلة الأمم المتحدة لتقديم الدعم لهذه الدول لتمكين الشباب والتشجيع على التسامح في إطار جهود هذه الدول لمنع ومكافحة التطرف العنيف؛ والحث على وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية وإقليمية تركز على الشباب لمنع التطرف العنيف؛ وتسليط الضوء على دور المؤسسات المجتمعية والدينية والمؤسسات غير التقليدية في مجال تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والتعايش السلمي.

وطالب المشاركون في المؤتمر، بضرورة تمكين الشباب ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر للوقاية من الأفكار المتطرفة العنيفة التي تقود إلى الإرهاب.

ويتيح المؤتمر والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز هداية، فرصةً لمناقشة المبادرات وخطط العمل الرامية إلى تعزيز القدرة على التصدي للتطرف المفضي إلى الإرهاب، مع التركيز على تمكين الشباب والتسامح على الصعيدين الوطني والإقليمي.

تعاون

وأكد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب، أهمية التعاون مع دولة الإمارات ومركز هداية بشأن مكافحة الفكر المتطرف والعنيف، مشيراً إلى ضرورة وجود قنوات لتحديد السبل والفرص لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، واستكشاف كيف يمكن للأمم المتحدة أن تدعم تمكين الشباب وتعزيز التسامح بشكل أكبر، كجزء من الجهود الوقائية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن «دولة الإمارات والدول العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، عليهم عبء كبير لمواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة في المنطقة، حيث إنه لا يزال هناك تهديد عالمي للمجتمعات من هذه الأفكار، ولا بد من استخدام الخبرات في المناطق التي تشهد نزاعات مثل اليمن والصومال».

وأشار إلى أن «الخطر يتنامى والخوف يزيد من تصاعد الحركات المتطرفة في مناطق النزاع والدول التي تشهد توترات ونزاعات، وهناك تحول أيضاً في الأفكار المتطرفة، ولا بد أن نواجه الدعاية والتمويل للمجموعات المتطرفة، وكذلك تعزيز التسامح والتحاور مع الآخر وذلك بجهود الحكومات والمجتمع المدني على مختلف المستويات، المحلية والإقليمية والعالمية.

ولفت إلى أهمية تضافر الجهود لتعزيز التسامح والتعايش، علاوة على مواجهة نمو الحركات الإرهابية والمتطرفة ومنع تمددها، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أطلق مبادرة معنية بالشباب وتمكينهم، ولا بد من سماع صوت الشباب، وضمان المشاركة الفعالة لهم في مواجهة ومنع انتشار الإرهاب.

معضلة عالمية

وقال بيتر ستاراي وزير سياسة الأمن بالمجر: «إن المستقبل يجب أن يشهد الاستعداد والتحضير للمستوى الثاني من مكافحة الإرهاب في العام 2020، حيث يعد ذلك من الأهداف التي سوف نناقشها في مؤتمر بودابست مستقبلاً لمواجهة التطرف. وعلى صعيد المؤتمر الحالي، فإن مشاركة الشباب مهمة لمكافحة الإرهاب، ولا بد من وجود دعم خاص للتنسيق الإقليمي فيما يخص مواجهة الإرهاب».

وأضاف أن المنع لانتشار الفكر المتطرف من خلال تعزيز التسامح والتعايش في المجتمعات من الأمور المهمة، حيث إنها تقي من نشر الفكر العنيف المؤدي للإرهاب، مشيراً إلى أن الإرهاب ينتج عن الهجرات غير الشرعية، كما هو الحال في أوروبا، ونعمل على التعاون مع مختلف الدول لمواجهة الرسائل المتطرفة، ونهنئ دولة الإمارات على دورها الرائد والجهود التي تبذلها من أجل نشر ثقافة التسامح بين الشباب والأجيال الجديدة.

الفكر المتطرف

وقال يوري فيدتوتف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات: «إن التركيز خلال الفترة القادمة على المنع من انتشار الفكر الراديكالي وتمدده من خلال التواصل الاجتماعي والإنترنت، حيث يتم تجنيد الشباب من خلاله والتدخل لمنع المجموعات المتطرفة من الوصول إلى الشباب عن طريق هذه السبل المتطورة، ولا بد من تعليم الشباب وإدماجهم في هذا الحوار الذي يهدف إلى توعيتهم بالإرهاب ومخاطره، وبناء جسور للتواصل معهم، حتى لا يتم توجيههم للطريق الخطأ».

وأضاف أن الحكومات وصانعي القرار عليهم التعاون مع القطاع الخاص لإعلاء أولوية التعليم، وبناء أجيال قوية والاستثمار في المستقبل لمواجهة الفكر المتطرف.

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صقر غباش يؤكد على نشر قيم التعايش والاعتدال

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على أن نشر التسامح والاعتدال والانفتاح وقبول الآخر وقيم التعايش الإنساني تمثل أحد أهم أدوات مكافحة التطرف والإرهاب، وقال تلك هي مبادئ شعب الإمارات وقيمها الإنسانية الراسخة، التي تتجسد في واقع دولتنا ومسيرة تطورها الحضاري.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر المجلس بأبوظبي أمس فلاديمير فورونكوف- وكيل الامين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له الذي يزور الدولة حاليا بحضور معالي الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تعمل ضمن الشراكات الدولية التي تهدف إلى مكافحة التطرف وقامت بالعديد من الإجراءات الاستباقية لمكافحة أسبابه، وتضطلع بدور حيوي وفاعل تجاه القضايا الإقليمية وتلعب دورا مؤثرا في المنطقة وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في مختلف دول العالم.

وأكد معاليه على أهمية الدور الذي يلعبه البرلمانيون في القضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين بالتعاون مع الأمم المتحدة، لافتا إلى أن دولة الامارات تشدد دوما على أهمية التعاون الدولي للتصدي للجماعات الإرهابية من خلال استراتيجية واضحة لنبذ الإرهاب والتطرف.

وتطرق الجانبان الى عمل المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وما تجسده من بناء شراكة دولية لمكافحة الإرهاب، والتي ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول وتطوير الجهود والإجراءات المشتركة في مواجهة الإرهاب والتطرف، خاصة على المستوى البرلماني.

وأكد فورونكوف أن دولة الإمارات من أبرز دول العالم التي لها مواقف ثابتة في مكافحة الإرهاب وتستند إلى مجتمع متسامح ومتعايش وتهتم بتمكين الشباب والعمل للمستقبل، وقال ان دولة الإمارات خير مثال على الممارسات الجيدة التي يمكن أن نتشاركها مع دول أخرى كما تعد الامارات شريكا أساسيا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

زكي نسيبة: دور إماراتي فاعل هدفه استقرار المنطقة

أكد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة أن الإمارات تقوم بدور فاعل لإعادة الاستقرار إلى المنطقة ، وتواصل العمل لمحاربة التطرف والعنف وترسيخ القيم الإنسانية العريقة.

جاء ذلك في كلمة معاليه أمام المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول «تمكين الشباب وتعزيز التسامح: التدابير العملية لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب ومكافحته»، والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز هداية وبدأت أعماله صباح أمس في أبوظبي.

ويتيح المؤتمر الفرصة لمناقشة المبادرات وخطط العمل الرامية إلى تعزيز القدرة على التصدي للتطرف المفضي إلى الإرهاب، مع التركيز على تمكين الشباب والتسامح على الصعيدين الوطني والإقليمي. ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 ممثل من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى بلدان أخرى من أفريقيا وآسيا والأميركيتين وأوروبا، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني وممثلي الشباب والجهات المعنية بالشؤون الدينية والحوار بين الأديان، مما يساعد حلقات الحوار على تبادل الآراء والخبرات من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال معالي زكي أنور نسيبة في افتتاح المؤتمر» يسرني بدايةً أن أرحب بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن أتمنى لكم مشاركة قيمة في المؤتمر. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر إلى وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السيد فلاديمير فورونكوف على جهوده الحثيثة في حشد الدعم الإقليمي والدولي لمكافحة التطرف والإرهاب ومنها إطلاق سلسلة المؤتمرات الإقليمية».

وأضاف أن انعقاد مثل هذه المؤتمرات يعد تجسيداً حقيقياً لتعزيز العمل متعدد الأطراف للتصدي للتحديات الأمنية العابرة للحدود ومنع ظهور أزمات جديدة، فضلاً عن أنها تمثل منبراً هاماً لتعزيز المشاورات مع دول المنطقة حول قضاياها الإقليمية الملحة. وعليه، حرصت دولة الإمارات على استضافة هذا المؤتمر الإقليمي بالتعاون مع الأمم المتحدة والذي يركز على تمكين الشباب وتعزيز التسامح في المنطقة العربية، التي تعد بأمس الحاجة اليوم إلى تكثيف الجهود للتصدي للتطرف والإرهاب. وأكد أن دولة الإمارات، التي تقوم بدور فاعل لإعادة الاستقرار إلى المنطقة عبر معالجة الأزمات ودعم الحلول السياسية الدائمة، تطمح لأن تتخطى المنطقة العربية هذه التحديات وأن تنتقل إلى مرحلة جديدة يسود فيها الأمن والازدهار. ونرى هنا أن الشباب، بما يمتلكون من طاقات لا محدودة وقدرات مميزة على الإبداع والابتكار، هم الفئة الأمثل لقيادة المنطقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

من جهته رحب فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع دولة الإمارات ومركز هداية بشأن هذا الموضوع الهام، وقال: «آمل أن يوفر هذا المؤتمر منبرا لتحديد السبل والفرص لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، واستكشاف كيف يمكن للأمم المتحدة أن تدعم تمكين الشباب وتعزيز التسامح بشكل أكبر كجزء من الجهود الوقائية لمكافحة الإرهاب «.

من ناحيته قال أحمد بن سلطان القاسمي، المدير التنفيذي لمركز هداية «إن التطرف العنيف هو معضلة عالمية تتطلب نهجا متعدد الأطراف. كما أن وضع نهج شمولي وقوي في مكافحة التطرف العنيف وهو موضوع هذا المؤتمر، يستلزم تضافر جهود المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وتمكين الشباب وإدماجهم، وتكريس قيم التسامح والتعايش السلمي.»

نسيبة لدى لقائه فورونكوف: محاربة الإرهاب أولوية إماراتية

قال معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة إن محاربة الإرهاب تعد من أهم أولويات الدولة، مشيداً بهذا الصدد بالدور الفعال لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأكد أن التسامح يعد من أهم القيم التي قامت عليها دولة الإمارات قبل 48 عاماً، مشيرا إلى أن الدولة قيادة وحكومة وشعباً تسهر على ترسيخ قيم التسامح والعدل والمساواة بين الجميع.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه فلاديمير فورونكوف أمين عام الأمم المتحدة المساعد لشؤون مكافحة الإرهاب صباح أمس.

وأكد معاليه خلال اللقاء على أهمية الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأهمية تعزيز التعاون القائم بين الجانبين من أجل إرساء أسس السلام والاستقرار لدى الشعوب والمجتمعات.

وقال فلاديمير فورونكوف انه تم خلال اللقاء مناقشة أهم أوجه التعاون بين الإمارات والأمم المتحدة في مجال تثقيف وتوعية الشباب حول مخاطر الإرهاب وضرورة التنسيق لوضع برامج فعالة توفر فرص التعليم والعمل للشباب وتأمين مستقبل أفضل لهم. ورحب بالتعاون مع الإمارات ومركز «هداية» في هذا المجال بقوله «يجب أن نواصل الجهود لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، واستكشاف كيف يمكن للأمم المتحدة أن تدعم تمكين الشباب وتعزيز التسامح في المنطقة».

تجربة مغربية

استعرضت فاطمة الزهراء، ممثلة مجلس القادة الشباب في طنجة بالمغرب، تجربتها التي أثرت في حياتها الدراسية بسبب الأفكار المتطرفة، قائلةً:«عندما غادرت المغرب لدراسة الطب في السنغال حدثت لي واقعة خلال العام الأول من دراستي، حيث إنني اضطررت إلى التحويل لكلية أخرى بسبب إجراءات إدارية في الجامعة، بسبب المدينة التي كنت فيها، وقد تواجدت فيها «القاعدة» وجماعة «بوكو حرام» ولأسباب السلامة والأمن قررت التحويل، وكانت للمرة الأولى التي أشعر فيها أن العنف لا يقتل البشر فقط ويدمر المجتمع، بل يغتال الأحلام أيضاً، وهذا ما حدث لي وسيطر علي الإحباط بسبب ذلك».

وأضافت أن المؤتمر فرصة مهمة للغاية، لمناقشة قضايا التطرف وكيفية مواجهتها والبحث عن علاجات ناجعة، وإننا نتوقع الكثير من شبابنا إذا تم تمكينهم وتوفير التعليم المناسب والذي يمكن أن يقي الأجيال القادمة من الوقوع في فخ الفكر المتطرف العنيف، علاوة على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.