«بلدية أبوظبي»: تركيب 118 بوابة إلكترونية

أبوظبي (الاتحاد) أنجزت بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خلال الربع الأخير من العام الجاري أعمال تركيب البوابات الإلكترونية وعددها 118 بوابة في البر الرئيس، تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بمجسات أوتوماتيكية، بالإضافة إلى مطبات لتهدئة السرعة عند البوابات وذلك بهدف تقليل نسبة الحوادث على الطرق الخارجية في أبوظبي.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز مكونات البنية التحتية وتطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع حجم نمو العاصمة أبوظبي وضواحيها، وتوفير خدمات الطرق الحضارية المتقدمة، وذلك بهدف الارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحقيق أعلى نسب الانسيابية والسلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق وضمان التدفق المرن للسيارات، حيث بلغت تكلفة الأعمال 8.5 مليون درهم.

وتخدم الأعمال المنفذة الحركة المرورية للسيارات المتوجهة إلى طريق المزارع وضمان سلامة الطريق والتقليل من الحوادث وتخفيف السرعات عند البوابات الإلكترونية لضمان كافة إجراءات السلامة لمرتادي المزارع، وتأمين المداخل والمنافذ إلى المزارع الموجودة في البر الرئيس ومنع دخول الحيوانات السائبة إلى الطرق السريعة المقابلة للمزارع.

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