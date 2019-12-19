«تنمية المجتمع» تحث على التسجيل في موقعها

أبوظبي (الاتحاد) نظمت دائرة تنمية المجتمع، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، جولة تعريفية لعدد من الجهات الاجتماعية والتي تضم مهنيين ومختصين في مجال الرعاية الاجتماعية.

وتأتي هذه الجولات التعريفية ضمن مساعي الدائرة نحو ترخيص المهنيين والمنشآت العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، إذ شملت جولات الدائرة كل من؛ مؤسسة التنمية الأسرية، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتم خلال الجولات التعريفية؛ تعزيز وعي المهنيين في المنشآت الاجتماعية بأهمية التسجيل لدى الدائرة وأثر ذلك على تطوير معايير وضوابط الترخيص، والتعرف على احتياجات العاملين في القطاع والتغلب على التحديات المختلفة.

ودعت الدائرة جميع مهنيين الرعاية الاجتماعية والمنشآت المقدمة لخدمات الرعاية الاجتماعية بأفرعها للتسجيل لدى الدائرة بما سيساهم في بناء قاعدة بيانات وتصور شامل عن القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي. ويقوم قطاع التنمية المجتمعية بوضع الاستراتيجيات والسياسات الاجتماعية المعنية بالأسرة والمجتمع في إمارة أبوظبي، بما في ذلك سياسات الضمان والتأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.

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