دراسة لتعزيز المسؤولية المجتمعية في دبي

دبي (وام) أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، رحلة جديدة لتعزيز مفهوم التنمية الاجتماعية في دبي وتحقيق مستهدفات خطة دبي 2021 وذلك في إطار تزويد الهيئة وإمارة دبي بشكل عام برؤية واضحة حول الممارسات الحالية التي يشهدها القطاع الاجتماعي.

وقال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتخطيط الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع: «تأتي دراسة التأثير الاجتماعي كخطوة متقدّمة تضاف إلى رحلة تنمية القطاع الاجتماعي، ونأمل أن تساهم في وصولنا إلى مجتمع مثالي من حيث التكافل والتعاون المشترك بين فئاته وقطاعاته».

وكجزء من هذا المشروع، أطلقت هيئة تنمية المجتمع دراسة استقصائية شملت أكثر من 200 مؤسسة في مختلف القطاعات والصناعات، تضمنت مجموعة من الشركات بأحجام وأنواع مختلفة، حيث تمت صياغة أسئلة الاستبيان بما يساعد الهيئة على فهم أفضل للمنظمات الاجتماعية.

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