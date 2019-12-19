صندوق الزكاة: 77 ألف رسالة توعوية للمتعاملين في عام التسامح

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة، أن عدد الرسائل النصية القصيرة التي أرسلها صندوق الزكاة منذ بداية عام التسامح 2019 حتى الآن، بلغت 77 ألف رسالة توعوية موجّهة لمتعامليه من المزكين والمستفتين ومستحقي الزكاة. وصرح بأن خدمة الرسائل النصية القصيرة التي أطلقها صندوق الزكاة منذ عام 2010، جاءت بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات، مشيراً إلى أن المؤسسة تزود الصندوق بالرسائل النصية القصيرة SMS، منذ عام 2005 بهدف تمكين المتعاملين من الاستفادة من جميع الخدمات التي يطرحها الصندوق.

وأشاد المهيري بالدور البارز لمؤسسة الإمارات للاتصالات، كمؤسسة وطنية تحرص على تقديم خدماتها لكافة قطاعات المجتمع وفق أحدث الطرق المتاحة، وجهودها في تطويع التكنولوجيا الحديثة بما يلائم احتياجات المجتمع ويعزز دعائمه الدينية والإنسانية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مستوى الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الصندوق.

وأشار الأمين العام إلى أن خدمة «زكاة إس إم إس» تم إطلاقها عام 2012 بهدف تمكين المتعاملين من دفع الزكاة أو الصدقات أو زكاة الفطر عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة. وبلغ إجمالي الأموال المحصلة عبر الرسائل النصية منذ بداية العام حتى الآن 392 ألفاً و560 درهماً من خلال 4860 مزكياً.

وأوضح أنه يمكن للمتعامل عبر الخدمة أن يرسل تبرعاته على الأرقام المحددة، وعلى المزكي أن يحدد بداية نوع التبرع بإدخال الحرف (Z أو ز) للزكاة و (S أو ص) للصدقة و(F أو ف) لزكاة الفطر و(T أو ت) للتبرع بشكل عام. وللتبرع للمشاريع المخصصة للطلبة الجامعيين مع شركائنا الاستراتيجيين، على المزكي أن يقوم بإدخال الحرف (U أو ج) للمنح الجامعية في جامعة أبوظبي، والحرف (D أو د) للمنح الجامعية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي، وكلمة

(Jumeira أو جميرا) للمنح الجامعية في جامعة جميرا بدبي.

وأضاف أنه للتبرع بـ 10 دراهم على المزكي إرسال رسالة نصية على 8010 وللتبرع بـ50 درهماً عليه أن يرسل رسالة نصية على 8050، وعلى 8100 إذا أراد التبرع بـ 100 درهم، وعلى 8200 للتبرع بـ 200 درهم، لافتاً إلى أن صندوق الزكاة يعمل الآن على توسيع نطاق الخدمة لتشمل عملاء شركة «دو» وسيتم الإعلان عنها في حينه.