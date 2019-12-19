مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» و«الإمارات للتوحد»

أبوظبي (الاتحاد) وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للتوحد بشأن تعزيز أواصر التعاون بينهما في نطاق العمل الاجتماعي والإنساني المشترك، وتوعية المجتمع المحلي باضطراب طيف التوحد، ودعم الأسرة في كيفية التعامل مع أبنائهم من طلبة التوحد، والاستفادة من الخبرات المختلفة للمنتسبين لدى الجمعية والمؤسسّة في مجال اضطراب طيف التوحد.

وقع المذكرة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وماجد سلطان المهيري رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بمقر المؤسسة في أبوظبي.

وقال الحميدان إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعمل بإشراف ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة على إبرام شراكات استراتيجية مع كافة الجهات والمؤسسات ولاسيما جمعيات النفع العام ضمن استراتيجيتها الرامية لتوسيع نطاق خدماتها للرعاية والتأهيل لتشمل أكبر عدد من الأطفال على مستوى الدولة.

ومن جانبه قال ماجد سلطان المهيري إن الشراكات التي تعقدها الجمعية مع الجهات المختلفة تعكس استراتيجية الجمعية في تمكين أصحاب الهمم من ذوي التوحد وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات لتوفير سبل الدعم، بما يحقق حياة كريمة تشعرهم بالسعادة.

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