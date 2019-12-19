«بيئة أبوظبي» تبني قادة المستقبل بمنصة إلكترونية

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي أمس منصة التعليم البيئي الإلكتروني والتي تعتبر أول أداة تعليمية إلكترونية مجانية مخصصة للمواضيع البيئية، وتستهدف زيادة المعرفة والوعي البيئي من خلال إتاحة الفرصة للمؤسسات المحلية والدولية، لإعداد المحتوى البيئي ونشره.

ووضعت «الهيئة» برامج خاصة تستهدف فئة الشباب، وتتضمن برنامج «شباب البيئة»، وهو برنامج يهدف إلى تمكين شباب الإمارات من أن يصبحوا قادة المستقبل في البيئة، من خلال توفير الخبرة التدريبية واصطحاب الخبراء والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم حول مواضيع تتعلق بالبيئة والاستدامة من خلال منصات وأنشطة مختلفة.

وأعلنت «الهيئة» في فعالية نظمتها أمس للإعلان عن برامجها التعليمية التي نفذتها على مدى الـ 20 عاماً الماضية، توجهها لإطلاقها نظام النجوم الخضراء لتقييم المدارس المشاركة بمبادرة المدارس المستدامة والذي يعد بديلاً لجوائز المدارس المستدامة. وتهدف من خلاله إلى تقييم الأداء البيئي للمدارس، حيث ستتمكن المدارس من خلال النظام المستحدث من تلقي توصيات ومقترحات إلكترونية من لجنة التحكيم، التي تضم خبراء في مجال الاستدامة البيئية، ما سيسهم في تحسين أدائها البيئي وتعزيز المسؤولية المشتركة. وفي نهاية الدورة التي تستمر لمدة عامين، سيتم منح المشاركين تصنيفاً معتمداً من قبل «الهيئة». كما ستقوم «الهيئة» بتقديم دعم مالي بقيمة 10.000 درهم لكل مدرسة مشاركة في فئة المدارس القيادية، والتي توهل المدارس التي شاركت لأكثر من دورة في المبادرة لتمكينها من نقل الخبرة المكتسبة في مجال الاستدامة للمدارس المشاركة حديثاً في المبادرة.

وفي إطار تعزيز المواطنة البيئية ستقوم «الهيئة» بإطلاق تطبيق «أبوظبي نظيفة» والذي سيتيح الفرصة لمجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الفئات العمرية لجمع وتسجيل البيانات حول المواد البلاستيكية والنفايات ذات الاستخدام الواحد أينما وجدت على الشواطئ. وسيتم إبلاغ الهيئة بهذه البيانات بشكل مباشر من خلال التطبيق لتزويد الباحثين وواضعي السياسيات بتصور حول الوضع الحالي، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل وصياغة لوائح جديدة وتقديم توصيات إلى القادة في إمارة أبوظبي.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لـ«الهيئة»: «لطالما كان تعزيز الوعي البيئي أحد أهم أولوياتنا، فمنذ إنشائها، حرصت (الهيئة) على التعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لزيادة الوعي بالقضايا البيئية، ومساعدة المجتمع المدني على فهم واستيعاب مدى ثراء تراثنا الطبيعي، وكذلك دور المجتمع في مساعدتنا على الحفاظ عليه، مع التركيز بشكل خاص على العمل مع المدارس والمؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء الدولة لتمكين وإلهام جيل الشباب، وبناء قدراتهم لإحداث تأثير إيجابي على البيئة وتبنّي أسلوب حياة أكثر استدامة».

وأضافت: «من خلال النهج المتكامل الذي اعتمدناه في استهداف فئات المجتمع المختلفة، تمكنّا من تحقيق نقلة نوعية في مستوى الوعي حول القضايا البيئية المهمة، الأمر الذي أسهم برفع مستوى الوعي البيئي. كما ارتفعت السلوكيات الإيجابية نحو البيئة. وقد أسهم ذلك في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي بإيجاد مجتمع مثقف بيئياً، ويتمتع بمستوى عالٍ من الوعي البيئي، وقادر على المساهمة في توجهات والتزام دولة الإمارات بالسعي لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030».

وأكدت الظاهري التزام «الهيئة» بمواصلة السعي لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وإشراك الجيل القادم في مهمتنا المستمرة، باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقيين في مستقبل بلدهم، مع قدرتهم الكبيرة على إحداث تغيير حقيقي.

يشار إلى أن «الهيئة»، ومنذ إنشائها، تسعى إلى تشجيع تبني ممارسات مستدامة بيئياً، من خلال مشاركة طلبة المدارس، والمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى عامة الجمهور في البرامج التعليمية وحملات التوعية البيئية، والأدوات والموارد التعليمية، من أجل إحداث تغير في السلوك والتأثير على اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوجي.

جهود هيئة البيئة - أبوظبي

بدأت هيئة البيئة- أبوظبي جهودها في مجال التعليم البيئي في عام 1998 بحافلة بيئية كانت تجوب المدارس الحكومية والخاصة لزيادة الوعي حول التنوع البيولوجي لدولة الإمارات.

كما استهدفت «الهيئة» بقية فئات المجتمع من خلال برامج تم تصمميها بما يتناسب من طبيعتها، حيث نجحت في الوصول إلى 40.000 شخص من خلال مشاركتها بالمعارض والفعاليات المجتمعية، وتعاونت مع 27 مؤسسة حكومية وخاصة في تنظيم 35 حملة في الفترة من 2014 إلى 2019 لتنظيف البيئة البرية والبحرية من النفايات، حيث نجحت خلالها في جمع أكثر من 32.000 كيلوجرام من النفايات.