الامارات | حاكم الفجيرة يتفقد منطقة «البثنة»

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة يتفقد منطقة «البثنة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن تلبية احتياجات المواطنين تُعد أولوية في عمل الدولة وخططها الاستراتيجية، مشيراً إلى حرص الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية في شتى المجالات لدعم مواطنيها والارتقاء بمستوى معيشتهم.

جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه في منطقة «البثنة» بالفجيرة، في إطار حرصه على التواصل الدائم مع المواطنين وتفقد أحوالهم والوقوف على احتياجات مناطقهم.

والتقى صاحب السمو حاكم الفجيرة أهالي «البثنة» وتبادل معهم الأحاديث الودية، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم لتطوير المنطقة وتنميتها، وأمر بتوفير كل ما من شأنه تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم الخدمية وسبل الحياة الكريمة لهم.

وثمن أهالي البثنة حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة بينهم، وتفقد أحوالهم، مقدرين توجيهات سموه ودعمه المستمر لهم، واستجابته الكريمة الدائمة لمتطلباتهم.