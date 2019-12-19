الامارات | «الاتحاد للقطارات» تربط ميناءي الفجيرة وخورفكان بكلفة 4.6 مليارات درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للقطارات» تربط ميناءي الفجيرة وخورفكان بكلفة 4.6 مليارات درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، أقَرّ خلاله ترسية مناقصة الأعمال المدنية للحزمة «د» من المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، التي ستربط ميناءي الفجيرة وخورفكان بقيمة 4.6 مليارات درهم وتمتد على مسافة 145 كيلومتراً، كما ستربط هذه الحزمة المحاجر المنتجة لمواد البناء في شمال الدولة، ما يسهم في الارتقاء بقطاع النقل والشحن في الدولة عبر ربط الموانئ الاستراتيجية ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز قطاع النقل في الدولة وإحداث نقلة نوعية في حركة الشحن وقطاع الخدمات اللوجستية.

وشهد توقيع اتفاقية التعاقد مع ائتلاف شركتي «الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية» و«الوطنية للمشاريع والتعمير ذ.م.م»، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية، وانغ جنسوق، حيث وقعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، المهندس شادي ملك، والممثل الرسمي للشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية، زاو ديانلونغ، والمدير العام للوطنية للمشاريع والتعمير، المهندس حمد العامري.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن شركة الاتحاد للقطارات من خلال ترسيتها للحزمة «د» تحقق إنجازاً مهماً في مسيرتها لتطوير أحد أهم المشروعات الاقتصادية والتنموية في الدولة عبر توفير شبكة سكك حديدية وطنية آمنة وحديثة ومستدامة تلبي الطموحات والتطلعات المستقبلية للدولة، وتدعم مكانتها كجزء من المنظومة اللوجستية وسلسلة التوريد الإقليمية والعالمية.

Advertisements

وتمتد الحزمة «د» على مسافة 145 كيلومتراً، سيتم خلالها إنشاء 15 نفقاً عبر الجبال يصل مجمل طولها أكثر من 16 كيلومتراً، ومع مرور الشبكة في وديان عميقة ومحاذاتها لجبال حجرية، سيتم بناء 35 جسراً و32 معبراً خاصاً للحيوانات. وربط ميناءي الفجيرة وخورفكان بشبكة السكك الحديدية، سيتيح الفرصة لنقل ما يصل إلى مليوني حاوية، الأمر الذي سيلعب دوراً فعالاً وحيوياً في تعزيز التجارة الدولية. ومن المتوقع أن تقوم شركة الاتحاد للقطارات بنقل ما يصل إلى 30 مليون طن من مواد البناء سنوياً إلى مراكز التوزيع في أبوظبي ودبي، ما سيسهم في خفض كُلفة مواد البناء مع تقليل رحلات الشاحنات على الطرق بأكثر من 2000 رحلة يومياً.

نقل ما يصل إلى 30 مليون طن من مواد البناء سنوياً إلى أبوظبي ودبي.



تقليل 2000 رحلة للشاحنات الثقيلة على الطرق يومياً.

إنشاء 15 نفقاً عبر الجبال بطول 16 كيلومتراً و35 جسراً و32 معبراً للحيوانات.