الامارات | مراهقة تلقي بنفسها من برج في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مراهقة تلقي بنفسها من برج في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في واقعة وفاة فتاة مراهقة (عربية) تبلغ من العمر 18 عاماً، ألقت بنفسها من أحد الأبراج السكنية الواقعة بمنطقة الند في القاسمية، ما أدى إلى وفاتها على الفور متأثرة بقوة الارتطام بالأرض.

وتلقت غرفة العمليات في شرطة الشارقة بلاغاً بواقعة سقوط فتاة من علو في منطقة الند بالقاسمية، في نحو الساعة التاسعة من مساء أول من أمس، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية المختصة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لكنها كانت قد فارقت الحياة بسبب قوة ارتطامها بالأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروحها.

وأكدت شرطة الشارقة أن التحقيقات لاتزال مستمرة لمعرفة ملابسات وظروف الحادث، فيما أمر وكيل النيابة بتحويل الجثة إلى المختبر الجنائي للتعرف إلى أسباب الوفاة.