الامارات | «شرطة دبي» توظّف 36 طالباً مواطناً عبر «استقطاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة دبي» توظّف 36 طالباً مواطناً عبر «استقطاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، المقدم الدكتور منصور البلوشي، لـ«الإمارات اليوم» أن برنامج «الاستقطاب الأكاديمي» نجح في توظيف 36 طالباً مواطناً خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى استقطاب الطلبة الجامعيين المواطنين في مختلف التخصصات من المؤسسات التعليمية كافة، لشغل احتياجات شرطة دبي من الوظائف التخصصية وفقاً لخطة الاستقطاب المعتمدة في القوة، وبما يسهم في رفع مؤشر التوطين في تلك الوظائف.

وضاعف مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي، جرعة التحدي في مسابقة «حماية كليب» التي تستهدف طلبة الجامعات من جميع الجنسيات وتهدف إلى تكريم أفضل فيديوهات توعية في المجال الأمني، حيث أضاف إلى قائمة الجوائز المرصودة والمتمثلة في 100 ألف درهم ودعم الأعمال الفائزة في المهرجانات المحلية والعالمية وعرضها في مختلف وسائل الإعلام، فرصاً وظيفية في شرطة دبي للفائزين ولعدد من المتأهلين لمرحلة المنافسة النهائية.

وقال البلوشي، إن تلك الخطوة تضمن دعم المواهب واستثمار الطاقات الشابة وتوفير الكفاءات التخصصية في مختلف المجالات الإعلامية وفقاً لاحتياجات القوة، وتمهيد الطريق أمامها لانطلاقة مهنية نوعية في شرطة دبي.

وأضاف أن إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي سعت من خلال منصة «إيفاد» إلى توفير كفاءات تخصصية وكوادر وطنية في مختلف المجالات، الأمر الذي أسهم في تمكين عديد من الشباب المواطنين ودعمهم للنمو والتطور وترك بصمات واضحة في العديد من المشروعات الاستراتيجية والتشغيلية، طامحاً إلى استقطاب عدد أكبر من الطلبة المواطنين من خلال مسابقة «حماية كليب».

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ولفت إلى أنه سيتم استقطاب الطلبة المبدعين للعمل في شرطة دبي وفي وظائف تتناسب مع تخصصاتهم الدراسية، وذلك وفق قائمة تحددها لجنة تحكيم مسابقة «حماية كليب»، وتحديد مقابلات فنية لاختبار المرشحين وتقييم قدراتهم ومهاراتهم، وستُعطى الأولوية للموهوبين المواطنين لدعم ملف التوطين في بعض الوظائف التخصصية في المجال الإعلامي.

وأوضح أن 35 ألف طالب استفادوا من ورش عمل المسابقة، كما قدم فريق عمل المسابقة المكون من مدربين وفنيين وخبراء من ثلاث شركات كبرى في مجال التصوير، أكثر من 20 ألف استشارة فنية في مجالات التصوير وإعداد السيناريوهات.

وتابع أنه نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في «حماية كليب» التي تُقام بالتعاون مع «جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي» تم تمديد فترة التسجيل إلى 31 من ديسمبر الجاري، وفتح باب المشاركة أمام أصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية، إلى جانب طلبة الكليات والجامعات والمعاهد من جميع الجنسيات داخل الدولة، والطلبة المواطنين المبتعثين خارج الدولة.

خبرات وتجارب متنوّعة

أكد مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، المقدم الدكتور منصور البلوشي، أن تفاعل الطلبة المواطنين المبتعثين مع المسابقة، يُعد خطوة تحلق بـ«حماية كليب» نحو أبعاد جديدة من حيث تميز المحتوى والإطار الفني العام. وقال إن الطلبة المبتعثين لديهم خبرات وتجارب متنوعة وغزارة فكرية كبيرة بحكم وجودهم في جامعات أجنبية واحتكاكهم بطلبة من خلفيات ثقافية متنوعة، سينعكس على كليباتهم التي ستواجه المخدرات من زوايا نظر جديدة ومختلفة، ما سيتيح لابن وابنة الإمارات في الخارج المساهمة في إحداث تغييرات إيجابية في الدول التي يدرسون فيها، وترك بصمة إيجابية في مجتمعهم، من خلال إطلاق شرارة التوعية الأمنية الشبابية عالمياً.