الامارات | شرطة أبوظبي تمدّ جسور التواصل مع أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تمدّ جسور التواصل مع أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت شرطة أبوظبي المرحلة الثانية من مبادرة مديرية الشؤون القانونية، بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان، والتي تهدف إلى نشر قيم التسامح وتعزيز التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع، ومد جسور التواصل مع أصحاب الهمم.

وأفاد مدير مديرية الشؤون القانونية، العميد عبدالوهاب الحوسني، بأن المبادرة اشتملت على توزيع الهدايا على 150 طالباً من فئة أصحاب الهمم بمركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني في مؤسسة زايد العليا لتشجيعهم وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم المختلفة.

وأشاد باهتمام القيادة بأصحاب هذه الفئة تكريماً لدورهم المجتمعي في خدمة وطنهم وأسرهم ومجتمعهم، على الرغم مما يعانونه من صعوبات ذهنية وصحية.

وتم تسليم درع من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى مدير مركز التأهيل الزراعي والمهني، المهندس محمد سيف العريفي، تقديراً لجهود المركز في الاهتمام بهذه الفئة.