عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية اليونان

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليونان وسبل تعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأزمة الليبية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي نيكوس ديندياس، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان والحرص على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

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من جانبه أكد معالي نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان أن بلاده تربطها علاقات متميزة ومتطورة مع دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه للمضي قدماً بها نحو آفاق أرحب وتعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما أشاد معاليه بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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