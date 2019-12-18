أعلن الاتحاد الفلكي الدولي، اليوم الأربعاء، في مؤتمره الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، عن تسمية أحد النجوم الجديدة المكتشفة باسم "الشارقة" والكوكب التابع لهذا النجم باسم "بارجيل".
وعدد المؤتمرون، بهذه المناسبة، مآثر الشارقة وإسهاماتها الواضحة والجلية في شتى العلوم والمعارف والتي بوأتها مكانة على مستوى العالم حازت من خلالها على لقب "عاصمة الثقافة العربية" ولقب "عاصمة الثقافة الإسلامية" ولقب "العاصمة العالمية للكتاب".
ويحتفي الاتحاد الفلكي الدولي، في هذا المؤتمر، بمئوية تأسيسه عام 1919.
كانت هذه تفاصيل خبر "الفلكي الدولي" يطلق اسم "الشارقة" على نجم جديد مكتشف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.