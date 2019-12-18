"الفلكي الدولي" يطلق اسم "الشارقة" على نجم جديد مكتشف

أعلن الاتحاد الفلكي الدولي، اليوم الأربعاء، في مؤتمره الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، عن تسمية أحد النجوم الجديدة المكتشفة باسم "الشارقة" والكوكب التابع لهذا النجم باسم "بارجيل".

وعدد المؤتمرون، بهذه المناسبة، مآثر الشارقة وإسهاماتها الواضحة والجلية في شتى العلوم والمعارف والتي بوأتها مكانة على مستوى العالم حازت من خلالها على لقب "عاصمة الثقافة العربية" ولقب "عاصمة الثقافة الإسلامية" ولقب "العاصمة العالمية للكتاب".

ويحتفي الاتحاد الفلكي الدولي، في هذا المؤتمر، بمئوية تأسيسه عام 1919.