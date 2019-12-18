ملتقى في «الحوسبة والمعلوماتية» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) نظم قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة وقسم هندسة الحاسوب بكلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة صباح أمس «ملتقى بحوث طلبة الدراسات العليا» بهدف تبادل الأفكار والخبرات البحثية، وتشجيع التفاعل الإيجابي بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، وتزويد الطلبة الجدد بكل المعلومات والإرشادات التي يحتاجونها لإكمال دراساتهم العليا بنجاح.

حضر الملتقى الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور أحمد الشماع، عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية الهندسة وكلية الحوسبة والمعلوماتية، وطلبة الدراسات العليا.

بدأ الملتقى بكلمة للدكتور سليمان محمود، رئيس قسم الهندسة الكهربائية، رحب من خلالها بالطلبة، وقدم الشكر لنائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا على الحضور وعلى دعمه المستمر لمنظومة البحث العلمي في جامعة الشارقة، وأكد أهمية تبادل الأفكار والخبرات البحثية بين أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا، ثم قدم الدكتور علي بو ناصيف، مساعد عميد الدراسات العليا للشؤون الأكاديمية، عرضاً تقديمياً في المبادئ التوجيهية لبرنامج الدراسات العليا، تلاه عرض للدكتور أنور الجرندل، منسق الدراسات العليا لقسم هندسة الحاسوب، والدكتور محمد سعد، منسق الدراسات العليا لقسم هندسة الحاسوب تناولا خلاله الاهتمامات البحثية لأعضاء هيئة التدريس في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب، ثم قدم سبعة من طلبة الدراسات العليا نتائج أبحاثهم العلمية.

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