أبوظبي(الاتحاد) افتتح اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية بطولة القائد العام لتحدي رجال الإطفاء في نسختها الثالثة، والمقامة على كورنيش القواسم في رأس الخيمة بمشاركة 14 فريقاً، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والعميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، وممثلين من إدارات الدفاع المدني بالدولة.

وأكد العميد الزعابي في كلمته أن بطولة القائد العام لتحدي رجال الإطفاء تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم من خلال رفع قدرة وكفاءة رجال الإطفاء وبالتالي الحفاظ على سلامة الأهالي وممتلكاتهم العامة والخاصة، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الداخلية، والقيادة العامة للدفاع المدني لتنظيم مثل هذه البطولات التي تشحذ الهمم وتعزز روح التنافس بين منتسبي الدفاع المدني.

تخلل الحفل فقرة شعرية للشاعر إبراهيم الشحي، ثم قدمت فرقة موسيقى الشرطة عرضاً موسيقياً نال استحسان الحضور، عقب ذلك قدمت إدارتا المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة والدفاع المدني استعراضا مشتركا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح بطولة القائد العام لتحدي رجال الإطفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.