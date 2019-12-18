صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع قبرص

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي عمق علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قبرص، وما يجمع البلدين الصديقين من روابط وعلاقات متينة ومتجذرة، تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف الصعد والمجالات، بدعم متواصل من قيادتي البلدين لدفع هذه العلاقات إلى الأمام في المجالات كافة، ونحو آفاق أوسع لما فيه خير الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، في مقر المجلس بأبوظبي أمس، معالي ديميتريس سيلوريس رئيس مجلس النواب بجمهورية قبرص والوفد المرافق له، حيث اتفقا على أهمية العمل على إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين الإماراتي والقبرصي، وذلك من أجل تأطير التعاون القائم بين المجلسين في جميع المجالات، وتفعيل العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات والزيارات والآراء بين ممثلي البرلمان في البلدين.

من جانبه، وجه معالي ديميتريس سيلوريس رئيس مجلس النواب القبرصي دعوة إلى معالي صقر غباش لزيارة جمهورية قبرص، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

حضر اللقاء أسامة الشعفار ومروان المهيري، وموزة العامري، وميرة السويدي، والدكتورة حواء المنصوري، وسارة فلكناز، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس.