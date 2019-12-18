الامارات | بالتفاصيل.. "سكة حديد" تربط ميناءي الفجيرة وخورفكان بتكلفة 4.6 مليارات درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. "سكة حديد" تربط ميناءي الفجيرة وخورفكان بتكلفة 4.6 مليارات درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، أقَر خلاله ترسية مناقصة الأعمال المدنية للحزمة "د" من المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

وتربط الحزمة "د" مينائي الفجيرة وخورفكان بقيمة 4.6 مليار درهم وتمتد على مسافة 145 كيلو متر، كما ستربط هذه الحزمة المحاجر المنتجة لمواد البناء في شمال الدولة، بما يساهم في الارتقاء بقطاع النقل والشحن في الدولة عبر ربط الموانئ الاستراتيجية ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز قطاع النقل في الدولة وإحداث نقلة نوعية في حركة الشحن وقطاع الخدمات اللوجستية.

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شهد توقيع شركة الاتحاد للقطارات اتفاقية التعاقد مع ائتلاف شركتي "الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية" و"الوطنية للمشاريع والتعمير ذ.م.م"، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية، ووانغ جنسوق، حيث وقعها كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، المهندس شادي ملك ،والممثل الرسمي للشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية، زاو ديانلونغ، والمدير العام للوطنية للمشاريع والتعمير، المهندس حمد العامري.

وأكد سمو الشيخ ذياب، أن شركة الاتحاد للقطارات من خلال ترسيتها للحزمة "د" تحقق إنجازاً مهماً في مسيرتها لتطوير أحد أهم المشاريع الاقتصادية والتنموية في الدولة عبر توفير شبكة سكك حديدية وطنية آمنة وحديثة ومستدامة تلبي الطموحات والتطلعات المستقبلية لدولتنا، وتدعم مكانتها كجزء من المنظومة اللوجستية وسلسلة التوريد الإقليمية والعالمية. "

وتمتد الحزمة "د" على مسافة 145 كيلو متر، سيتم خلالها إنشاء 15 نفقاً عبر الجبال يصل مجمل طولها حتى أكثر من 16 كيلو متر ، ومع مرور الشبكة في وديان عميقة ومحاذاتها للجبال الحجرية، سيتم بناء 35 جسر و32 معبر خاص للحيوانات.