انخفاض في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار و انخفاض آخر في درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.
حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 32 كم/س تصل إلى 45 كم/س خاصة على البحر.
الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:29 والمد الثاني عند الساعة 07:51 الجزر الأول عند الساعة 11:55 والجزر الثاني عند الساعة 00:34.
بحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:04 المد الثاني عند الساعة 03:43 الجزر الأول عند الساعة 09:28 والجزر الثاني عند الساعة 20:55.
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