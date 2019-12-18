الامارات | فتاة تُلقي بنفسها من برج بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تُلقي بنفسها من برج بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في واقعة وفاة فتاة، تبلغ من العمر 18 عاماً، ألقت بنفسها من أحد الأبراج السكنية، ما أدى إلى وفاتها على الفور متأثرة بجروحها، يوم أمس.
وبحسب مصادر شرطة الشارقة، فإن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة، فيما أمر وكيل النيابة بتحويل الجثة للمختبر الجنائي للتعرف إلى أسباب الوفاة.
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