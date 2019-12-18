"لأجل أبوظبي" مبادرة لتحسين الأماكن العامة والمساحات الخضراء

أطلقت دائرة البلديات والنقل، اليوم، مبادرة "لأجل أبوظبي" كجزء من مساهمتها في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21".

وتركز المبادرة على الارتقاء بمستويات رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة والعيش، عبر تحسين الأماكن العامة والمساحات الخضراء بما يضمن تمكين العاصمة من الارتقاء إلى مصاف أفضل المدن في العالم، وذلك من خلال بناء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة تلبي احتياجات سكان الإمارة وزوارها وتدعم مكانة أبوظبي ضمن قائمة المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم.

وتعمل الدائرة على استثمار ما يقارب 8 مليارات درهم لتنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع التحسينات العمرانية والحضرية، تتضمن إدخال عناصر فنية وجمالية عامة على مستوى المدينة تشمل تطوير 4 منتزهات رئيسية وإعادة تهيئة 16 حديقة أخرى وتطوير الواجهات المائية والبحرية وبناء مسارات للدراجات الهوائية وتوفير مرافق ترفيهية وأماكن استراحة عامة متعددة الاستخدامات. إضافة إلى أعمال تجميل الشوارع في 9 مناطق رئيسية في المدينة.

وتعاقدت الدائرة مع مجموعة من أشهر الفنانين والمصممين المحليين والعالميين لتقديم أفضل التصاميم والأعمال الفنية وغيرها الكثير من المشاريع التي يصل عددها الإجمالي إلى 300 مشروع التي تتوزع على ثلاث مناطق رئيسية هي: أبوظبي والبر الرئيسي لمدينة أبوظبي، بالإضافة إلى منطقتي العين والظفرة.

وأعرب معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات عن اعتزازه وفخره بإطلاق هذه المبادرة الرامية إلى تطوير وتعزيز المنظومة التنموية للإمارة، مؤكداً أهميتها في خدمة أهداف إمارة أبوظبي وجعلها واحدة من أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش من خلال عدد من المشاريع المتنوعة والمبتكرة التي تخدم المجتمع.. لافتاً إلى أنه قد تم التعاقد لتقديم خدمات الاستشارات الفنية واستشارات التصميم الرئيسية في شارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع حمدان وأكثر من 20 حديقة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة ستركز على تعزيز حيوية جزيرة أبوظبي من خلال إضافة أعمال فنية وإبداعية متميزة في الأماكن العامة؛ إذ سيرى سكان الإمارة وزوارها عما قريب عدداً من التحسينات العمرانية مثل, الجداريات الفنية المعاصرة وتجميل محيط المدارس ومناطق ترفيه متعددة الاستخدامات وأماكن عامة مجهزة بمقاعد للجلوس إضافة لمسارات محسنة خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية.

وأضاف معاليه أن المرحلة الثانية من مبادرة "لأجل أبوظبي" ستركز على البر الرئيسي لمدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة، إذ سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية التي ستركز على المجتمع، فضلاً عن تركيز المبادرة بشكل عام على توفير مواقع طبيعية محسنة يسهل الوصول إليها ويتم تطويرها وتجهيزها استناداً إلى حلول مبتكرة تحفز الأفراد على ممارسة نشاطاتهم في الهواء الطلق حتى خلال أشهر الصيف.

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وتعمل دائرة البلديات والنقل حالياً على التعاقد النهائي لعطاءات بناء متنوعة والتي من المقرر أن ينطلق العمل على تنفيذها في الربع الثاني من عام 2020.

وضماناً من الدائرة لتحقيق أهداف التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع سيتم العمل على تطوير هوية إعلامية خاصة بمبادرة "لأجل أبوظبي" تمكن سكان الإمارة وزوارها من التعرف بكل سهولة على المواقع التي تجري فيها أعمال التحسينات في وفق تصنيف مشاريع هذه المبادرة المندرجة ضمن ثلاثة محاور هي: "للاستكشاف" و"للتفاعل" و"للاسترخاء".

وتركز المبادرة في محورها المتصل "بالاستكشاف" على إضافة مجموعة من الأعمال الفنية والمنحوتات المتميزة وإجراء تحسينات على الحدائق العامة لتعزيز تجربة الزوار وتسهيل الوصول إلى مواقع المساحات الخضراء الطبيعية وتطوير مجموعة من خيارات التنقل المستدامة.

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وتهتم مبادرة "لأجل أبوظبي" في شقها المتصل "بالتفاعل" بالعمل على توفير بيئة مثالية تشجيع أفراد المجتمع على الالتقاء والتعارف وقضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية التي ستساعد في تطوير التواصل الاجتماعي الإيجابي وممارسة نمط الحياة الصحية للكبار والصغار على حد سواء.

وتولي المبادرة في محورها المرتبط "بالاسترخاء" أهمية إلى إنشاء مساحات متميزة ومبتكرة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي تسمح لأفراد المجتمع بالالتقاء والاستمتاع بالبيئة الطبيعية.