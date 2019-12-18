كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مزرعة عمودية جديدة قريباً في دبي

أعلنت مدينة دبي الصناعية أنها ستضم قريباً مزرعة عمودية جديدة ذات تقنية عالية.

وقالت Badia Farms، أحد قادة التقنية الزراعية الإقليميين، إنه من المتوقع أن تبدأ المزرعة العمودية عملياتها في الربع الثاني من عام 2020.

ووقع كل من سعود أبو الشوارب، العضو المنتدب لمدينة دبي الصناعية، وعمر الجندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Badia Farms اتفاقية لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة.

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وتمتد هذه المزرعة على مساحة 50000 قدم مربعة، وسيكون لديها القدرة على إنتاج 3500 كيلوغرام من الفواكه والخضروات عالية الجودة على أساس يومي.

وقالت الشركة في بيان لها إن المزرعة ستزرع أكثر من 30 نوعاً من الفواكه والخضروات في مدينة دبي الصناعية.

وتستخدم الزراعة الرأسية أساليب عالية التقنية لإنتاج المحاصيل في بيئة خاضعة للرقابة تستفيد من المساحة الرأسية، دون استخدام المبيدات الحشرية، وتستخدم موارد أقل مقارنة بالزراعة التقليدية، بحسب صحيفة اريبيان بيزنس.