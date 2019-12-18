كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم Nammos الجديد قريباً في دبي

سيفتتح مطعم Nammos الذي طال انتظاره أبوابه رسمياً يوم الإثنين 23 ديسمبر الجاري.

ويأتي المطعم المذهل على شاطئ البحر في Mykonos حيث يتردد في كثير من الأحيان نجوم عالميون مثل جيجي حديد وكيندال جينر ولويس هاميلتون.

تقع هذه الوجهة المذهلة على شاطئ Four Seasons Jumeirah الخاص، وتتميز بتصميمات داخلية عصرية فاخرة مستوحاة من جزيرة الحفلات اليونانية الجميلة. ويهدف Nammos Dubai إلى أن يكون وجهتك الجديدة لتناول الطعام الراقي على الشاطئ.

وفي القائمة المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط ​، والتي تتوفر للغداء والعشاء، ستجد مجموعة متنوعة من أطباق المأكولات البحرية والسوشي والساشيمي، والخضروات واللحوم الممتازة، بحسب موقع واتس أون.

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وبالإضافة إلى أماكن الجلوس الداخلية والخارجية، سيقدم Nammos أيضًا مجموعة مختارة من كراسي الاستلقاء تحت أشعة الشمس.

يوجد Mykonos Nammos على شاطئ Psarou، ويشتهر المكان بحفلاته الشاطئية اليومية والحفلات الموسيقية الضخمة أيضًا.

Nammos Dubai، فور سيزونز جميرا، جميرا، مفتوح من 23 ديسمبر. هاتف: 043401002. nammosworld.com