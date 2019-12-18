كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حديقة جديدة للواقع الافتراضي في مول الإمارات بدبي

من المنتظر افتتاح متنزه واقع افتراضي جديد في مول الإمارات يوم الخميس 19 ديسمبر.

Dreamscape VR التي تملك فروعاً في لوس أنجلوس ودالاس ستفتتح الفرص الاول لها في المنطقة. وستتمكن من العثور عليها في الطابق الثاني من مول الإمارات بجوار متجر Apple Store.

وستكون هناك أربع تجارب متاحة لمحبي الواقع الافتراضي: Alien، و Blu Deep Rescue و Curse of the Lost Pearl ستفتتح يوم الخميس، بينما ستتبعها Dreamworks Dragons Flight Academy قريبًا.

وستقدم حديقة حيوان Alien Zoo رحلة إلى عالم الحياة البرية المهددة بالانقراض.

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وستجد أيضًا The Blu Deep Rescue، الذي يأخذك إلى أعماق البحار للقيام بمهمة تساعد على جمع شمل عائلة من الحيتان.

الخيار الأخير هو لعبة تدعى Curse of the Lost Pearl وتوصف بأنها “مغامرة سحرية”.

جميع التجارب تبدو صعبة وممتعة، والرسومات تبدو مذهلة، وتبلغ أسعار التذاكر 75 درهماً للشخص الواحد، ويجب أن يزيد طول الزوار عن 48 بوصة وبعمر أكثر من 10 سنوات للعب وتستمر التجربة بأكملها حوالي 35 دقيقة، بحسب موقع واتس أون.

يمكن أيضًا حجز المساحة لحدث خاص، مما يجعلها المكان الأمثل لحفلة عيد ميلاد فريدة أو نشاط ترفيهي للشركات.

Dreamscape، المستوى 2، مول الإمارات، البرشاء، من الأحد إلى الأربعاء 10:00 صباحاً حتى 10:00 ليلاً، الخميس إلى السبت 10:00 صباحاً 11:00 ليلاً، 75 درهم. dreamscapeimmersive.com