الامارات | شرطة أبوظبي تخفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تخفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة لتخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة قبل تاريخ 22 ديسمبر الجاري بنسبة 50% مع إلغاء حجز المركبات والنقاط السوداء لمدة ثلاثة أشهر.
كما أعلنت عن مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 22 ديسمبر الجاري، ويتم بموجبها تخفيض قيمة المخالفات المرورية وقيمة بدل حجز المركبة وغرامة التأخير (إن وجدتا) بنسبة 35 % في حال السداد خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وأشارت خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم إلى أن 27 مخالفة مرورية مستثناة من هذه المبادرة.
المزيد من التفاصيل بعد قليل …
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